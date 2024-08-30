شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حصوة المرارة.. استشارى يقدم نصائح للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

المرارة من الأعضاء المهمة فى جسم الإنسان، وعندما تتعرض لأى مشكلة يتسبب ذلك فى ظهور أعراض وآلام مزعجة لا يتمكن معها الشخص أن يزاول مهامه ونشاطاته اليومية دون أن يتضرر من الألم الذى يشعر به.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع هيلث المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن أعراض الإصابة بمشكلات في المرارة أو أعراض حصوة المرارة كثيرة ومتعددة تختلف من حالة إلى أخرى، ولعل أبرزها وأهمها هو الألم الشديد الذي يستمر في البطن لفترة طويلة، حيث يزيد ويقل حسب الحالة ولكنه لا يختفي تمامًا.

ومن جانبه قال الدكتور ماهر الجارحي استشاري الباطنة بمستشفى حميات إمبابة إن حصوة المرارة من الحالات التي يجب التعامل معها سريعا، والرجوع إلى الطبيب المختص الذى يكشف على الحالة كشفا دقيقا، لبيان المشكلة التي تعاني منها وبيان ومعرفة درجة وحجم الحصوة ذاتها.

ويوضح استشارى الباطنة أن حجم الحصوة كلما كان صغيرًا كلما كان ذلك أفضل، ويمكن إجراء جراحة للتخلص من هذه الحصوة الصغيرة حتى لا تسد مجرى القناة المرارية.

وأوضح ضرورة العرض على الطبيب المختص حتى وإن كانت الحصوة صغيرة لأنها قد تشكل خطرًا كبيرًا لتنسد بها القناه المرارية.

ويفضل الأطباء في حجم الحصوات الصغيرة أن يتم علاجها بالجراحة لسرعة التخلص منها وعدم ترسبها على الكليتين، أو انحشرها فى القناة المرارية أيضا.

ويجب على المريض الالتزام بهذه النصائح حتى لا يتضرر من الحصوات الصغيرة التي يعانيها في المرارة، ويعاني الكثير من الأعراض مثل آلام حادة على الجانبين والظهر.

وبسبب ألم الحصوة الشديد المرارية لابد من التصرف السريع بالتدخل الجراحي لدى بعض الحالات وإزالة هذه الحصوة، وهذه مجموعة من النصائح للتعامل معها:

التزم بنظام غذائي صحي يحتوي على طعام مسلوق ومطهي بطريقة جيدة

ابتعد كل البعد عن الأطعمة الملوثة

ابتعد عن الأطعمة الدسمة أو التي تحتوي على الدهون بأنواعها المختلفة

عزز مناعتك بتناول الأطعمة الصحية

الاهتمام بالحركة وممارسة الرياضة بشكل عام يقيك الإصابة بأي نوع من الحصوات

المتابعة الجيدة لدى الطبيب المختص والامتثال لقراره بعد الخضوع للتشخيص والفحوصات