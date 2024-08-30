شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم الجيد فى العطلة الأسبوعية يحميك من النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النوم دورًا مهمًا فى الحفاظ على الصحة العامة، بما فى ذلك صحة القلب والأوعية الدموية، وعندما لا نحصل على ما يكفى من النوم فى كل ليلة قد يرتبط هذا الأمر بزيادة خطر بعض المشاكل الصحية المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى من النوع الثانى والسمنة وأمراض القلب بشكل خاص، ووفقًا لدراسة حديثة يمكن أن يكون للنوم عدد ساعات كافية فى عطلة نهاية الأسبوع تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة Sleep Health والتى ركزت على ما إذا كان تعويض النوم فى عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يخفف من المخاطر المرتبطة بالحرمان من النوم فى باقى أيام الأسبوع، حيث ركزت الدراسة على وجه التحديد على الأفراد الذين ناموا ست ساعات أو أقل خلال أيام الأسبوع لكنهم عوضوا ذلك بالنوم لمدة ساعتين إضافيتين فى عطلة نهاية الأسبوع، ووجدت الدراسة أن هؤلاء الأفراد لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يعوضوا النوم.

وتشير الأبحاث المنشورة فى المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إلى أن قلة النوم تؤدى إلى استجابة التهابية فى الجسم، وإذا تُرِك هذا الالتهاب دون علاج، فقد يؤدى إلى مشاكل فى القلب خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن اضطرابات النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، يمكن أن تزيد من الضغط على القلب، ما يؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بقصور القلب.

وتوضح نتائج الدراسات أنه على الرغم من أن الحرمان من النوم طوال أيام الأسبوع نظرًا لازدحام جدولنا الزمنى والالتزام بمواعيد العمل وغيرها، قد يضر بصحتنا بشكل عام، إلا أن التعويض من خلال النوم جيدًا فى عطلات نهاية الأسبوع قد يساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية المتعلقة باضطرابات النوم.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن هذا لا يعنى أنه يجب علينا الاعتماد فقط على النوم فى عطلات نهاية الأسبوع للتعويض عن نقص النوم خلال باقى أيام الأسبوع، لكن يجب أن يكون هناك توازن بما يحافظ على صحتنا، ويؤكد المعهد الوطنى للصحة أن النوم الصحى لا يشمل فقط الحصول على مدة كافية ولكن يجب أن تكون جودة النوم عالية بجانب الحفاظ على جدول نوم ثابت، ويجب أن يظل الهدف هو الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، مع التركيز على إنشاء نمط نوم منتظم يدعم الصحة العامة.

وهناك فوائد أخرى للنوم جيدًا خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع إلى جانب تحسين صحة القلب، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يكون له تأثيرات إيجابية أخرى، على الحالة المزاجية، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وتقليل مستويات التوتر وغيرها، فالنوم هو الوقت الذى يحتاجه الجسم لإصلاح نفسه، لذا فإن هذه الساعات الإضافية يمكن أن تساهم فى تحسين الصحة العقلية والجسدية بشكل عام.