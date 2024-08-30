شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الشعر بالليزر.. استشارى توضح حالات وفئات ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

إزالة الشعر باستخدام الليزر أحد أهم التقنيات التي تم الاعتماد عليها بشكل كبير ومنتشر على نطاق واسع في كثير من الفئات خلال السنوات الأخيرة، وهناك الكثير من الموانع والنصائح أيضًا عند استخدام الليزر على الجلد، هذا ما أكدته الدكتورة رضوى عراقي أخصائي أمراض الجلدية جامعه شبين، وتابعت موضحة أن استخدامات الليزر على الجسم يجب أن تكون لها ضوابط ومعايير ولا يمكن للعشوائية أن تتحكم فيها، فلابد أن تكون هناك محاذير لاستخدام الليزر على الجسم لأي غرض خاصة لإزاله الشعر، فهناك الكثير من الفئات يمكن أن تتحسس من استخدام الليزر على الجلد من بينها:

الفئات الممنوعة

ـ السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وكذلك أثناء الاعتناء بالطفل الرضيع خلال فترة الرضاعة.

ـ لابد أن يستشير المريض طبيبه قبل اللجوء لهذا الإجراء خاصة إذا كان يعاني من مرض مزمن أو مرض جلدي.

ـ هناك ضوابط معينة يحددها الطبيب لمن يعانون من التهابات الجلد وحروقه وندباته.

ـ قد يسبب استخدام الليزر على الجلد لبعض الأشخاص في أعراض مرضية مثل الالتهابات والتورم والحكة الشديدة واحمرار الجلد.

ونصحت أخصائي الأمراض الجلدية بضرورة الإهتمام بالمتابعة الدورية لكل من خضع لعملية إزاله شعر بالليزر أو استخدام الليزر بشكل عام على الجلد، وفقا لرؤيه المختص، فضلا عن أهمية إتمام كل جلسات الليزر وذلك حتى لا تعاني المريضة من التهابات جلدية وتحسس وإمكانية التورم، وظهور الشعر مرة أخرى وعدم الوصول للنتائج المرجوة.