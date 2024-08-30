شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الاكتئاب فى فترة الحمل.. الأضرار المحتملة والعلاجات البديلة والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الحمل وقتًا مليئًا بالبهجة والترقب، ولكن إذا كنتِ تعانين من الاكتئاب، فقد يكون أيضًا مليئًا بالقلق.

ماذا يحدث إذا تناولت مضادات الاكتئاب أثناء الحمل؟

يتطلب تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل الموازنة بين المخاطر والفوائد المحتملة، وفقا لموقع womenhealth قد تشمل المخاطر العيوب الخلقية، الولادة المبكرة وتشير بعض الدراسات إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالتوحد، ومع ذلك، فإن الاكتئاب غير المعالج أثناء الحمل يمكن أن يشكل أيضًا مخاطر، بما في ذلك سوء الرعاية قبل الولادة واكتئاب ما بعد الولادة



تتضمن فوائد مضادات الاكتئاب تحسين الصحة العقلية للأم، والعناية الذاتية بشكل أفضل، وتقليل خطر حدوث مضاعفات الحمل المرتبطة بالاكتئاب.

يجب اتخاذ القرار بشكل فردي، مع مراعاة شدة الاكتئاب، والاستجابة السابقة للأدوية، والمخاطر المحددة، حيث تعتبر بعض مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية أكثر أمانًا من غيرها، يعد المراقبة الدقيقة من قبل الطبيب أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر وتعديل العلاج حسب الحاجة.

مخاطر مضادات الاكتئاب خلال الأشهر الثلاثة المختلفة

قد يختلف الخطر المرتبط باستخدام مضادات الاكتئاب من فصل إلى آخر، يعتبر الفصل الأول من الحمل عمومًا الفترة الأكثر أهمية لعيوب خلقية محتملة، حيث يحدث نمو الأعضاء الرئيسية في هذا الوقت، وتشير بعض الدراسات إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة ببعض عيوب القلب مع استخدام مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية خلال فترة الحمل المبكرة".

غالبًا ما يُنظر إلى الفصل الثاني على أنه أقل خطورة، لكن هذا لا يعني أنه خالٍ من المخاطر.

العيوب الخلقية مرتبطة باستخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل

تشمل العيوب الخلقية الأكثر شيوعًا المرتبطة باستخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، وخاصة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ما يلي:

شفة مشقوقة

عيوب القلب (خاصة عيوب الحاجز)

ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر عند الأطفال حديثي الولادة

عيوب الأنبوب العصبي

يمكن اتخاذ عدة خطوات لتقليل المخاطر المحتملة:

استشارة طبيب نفسي مع طبيب التوليد لمراقبة الأدوية والحمل.

ضبط الجرعة: يجب استخدام أقل جرعة فعالية.

فكري في تغيير الأدوية: بعض مضادات الاكتئاب تعتبر أكثر أمانًا أثناء الحمل من غيرها.

المراقبة المنتظمة: يمكن أن تساعد الفحوصات المتكررة والموجات فوق الصوتية في اكتشاف أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.

تجنب التوقف المفاجئ عن تناول الدواء: إن التوقف المفاجئ عن تناول الدواء قد يؤدي إلى الانسحاب والانتكاس.

تشمل العلاجات البديلة التي يمكن اعتبارها أكثر أمانًا ما يلي:

العلاج النفسي: يمكن أن يكون العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج الشخصي فعالاً دون مخاطر الأدوية.

ممارسة الرياضة: يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في إدارة الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

اليقظة والتأمل: يمكن أن تساعد هذه الممارسات في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3: تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تساعد في علاج الاكتئاب أثناء الحمل.

الوخز بالإبر: تجد بعض النساء أن هذا مفيد في إدارة الحالة المزاجية.

مجموعات الدعم: التواصل مع الآخرين الذين يمرون بمواقف مماثلة يمكن أن يوفر الدعم العاطفي.

من المهم ملاحظة أن هذه البدائل قد لا تكون كافية لعلاج الاكتئاب الشديد، ويجب دائمًا مراعاة مخاطر الاكتئاب غير المعالج، يجب اتخاذ أي قرار علاجي بالتشاور مع الطبيب.