شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الخضار يُعزز صحة القلب ويضبط سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

البازلاء تعد من الخضراوات الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأيضًا تناولها يحافظ على تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من زيادة الوزن.



ووفقا لتصريح من الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة بكلية طب المنصورة، فالبازلاء غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وقد تساعد هذه العناصر الغذائية في التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن ودعم صحة العين والقلب، وهناك العديد من الفوائد الصحية للبازلاء، لذا اجعلها جزءًا من نظامك الغذائي.

وعن فوائد البازلاء، فهي كالتالي: - جيدة للأمعاء

البازلاء مصدر رائع للألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في الهضم، وتساعد في منع الإمساك، وتعزز صحة الأمعاء، ويمكن أن يساعد محتوى الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول، يمكن أن يقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

-غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي البازلاء على مركبات البوليفينول، والتي قد يكون لها نشاط مضاد للأكسدة ومضاد للسرطان، تحتوي البازلاء أيضًا على فيتامين سي والفلافونويد والكاروتينات التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

- تدعم صحة القلب

إن الجمع بين الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة في البازلاء يمكن أن يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما تعمل مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات على تقليل الإجهاد التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- إدارة الوزن

تحتوي علي كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنها غنية بالبروتين والألياف، فيمكن أن تكون طعامًا مُرضيًا ومغذيًا للتحكم في الوزن، ويمكن أن يساعدك محتوى الألياف والبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

-التحكم في نسبة السكر في الدم

البازلاء غنية بالبروتين، وتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين قد يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، تتكون من الألياف والبروتين، مما يمكن أن يساعد في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وهذا يجعلها خيارًا غذائيًا رائعًا لإدارة مستويات السكر في الدم ، وخاصة لدى مرضى السكري.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي البازلاء على فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة القوي. يُعرف فيتامين سي على وجه الخصوص بدوره في تعزيز وظيفة المناعة، في حين تساهم العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ أيضًا في استجابة مناعية قوية.