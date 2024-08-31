شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالألياف للوقاية من مشكلات الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

حصتك اليومية من الألياف ضرورية لك ولصحتك، فلا يمكن أن يمر يومك دون الحصول على الألياف حتى لا تعاني من مشكلات اضطراب هضم شديدة، وتعاني من مشكلات مثل الإمساك الحاد، فضلا عن معاناتك من مشكلات المناعة واضطرابات هضمية، وعسر هضم، وكذلك عدم القدرة على تمثيل الغذاء والحصول على العناصر الغذائية وبالتالي اضطراب المناعة.

ينصح تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض بضرورة الاهتمام بإدخال الألياف إلى نظامك الغذائي وتخصيص حصة يومية معتدلة تعزز من صحة أمعائك، وتحسن من جهازك الهضمي، كما تحسن من امتصاص الطعام وتعزيز عملية الايض بشكل مثالي، فضلا عن كونها تعزز من بناء الجسم وقوته وتحسين صحة العضلات والجسم بشكل عام.

وإذا كنت لا تستطيع أن تتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل التفاح وهو الأشهر والذى يعتبر مصدرًا غنيًا بالألياف التي تعزز صحة الجسم والمعدة، فيمكنك استبداله بالكثير من الأطعمة والفاكهة الأخرى كالتالي:

ـ استبدال التفاحة بكوب من العدس الصحي المفيد الذي يحتوي على 15 جرام كامل من الألياف وهو ما يعزز من صحة الجسم والأمعاء.

ـ الخرشوف الذي تتناوله مطبوخا أو نيئا يحتوي على كم نهائي من الألياف يتخطى الـ 10 جرامات.

ـ التوت خاصة الأسود أحد أهم أنواع الفاكهة التي تحتوي على ما يقرب من 7 جرامات من الألياف كما أنه يعزز من الهضم والإخراج بشكل ملحوظ.

ـ بعض البذور قد توفر لك كما هائلا من الألياف حسب ما ذكر التقرير فبذور الشيا أيضا ملعقة واحدة منها تحتوي على كم هائل من الألياف الذي يحتاجها الجسم.

ـ أهتم بإدخال الألياف المختلفة مثل الخضراوات الورقية وجعلها ثابتة في نظامك الغذائي اليومي، فالألياف تشعرك بالشبع لفترة طويلة وتحسن من نتائج الدايت الخاص بك ونظامك الغذائي فلا يزيد وزنك إلا زيادة صحية كذلك تعزز من شعورك بالامتلاء لفترة جيدة فتبتعد عن النهم.