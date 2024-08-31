شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب مرض السكري اضطرابات الأكل؟ اعرف العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو اضطراب يحدث عندما لا يتمكن البنكرياس من إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين المنتج بشكل فعال، حيث يساعد الأنسولين في تنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

وأوضح التقرير، أنه لوحظ أن مرض السكري من كلا النوعين يرتبط عادةً باضطرابات الأكل، وأنماط الأكل غير الصحية التي يمكن أن تؤثر بدورها على الشخص جسديًا وعقليًا، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي العلاقة بين مرض السكري واضطرابات الأكل.

التركيز المستمر على النظام الغذائي والتحكم في نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى اضطرابات في عادات الأكل، وعلى العكس من ذلك، فإن الاضطرابات الغذائية الموجودة مسبقًا قد تجعل إدارة مرض السكري أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وزيادة المخاطر الصحية.

ويحتاج مرضى السكري إلى إدارة تناول الكربوهيدرات بعناية، ومراقبة مستويات السكر في الدم، واتباع روتين صارم للأدوية أو الأنسولين، ويمكن أن يؤدي هذا التركيز المستمر على الطعام إلى مشاعر مثل التوتر والقلق، التى قد تتسبب بدورها فى تفاقم الاضطرابات المرتبطة بالطعام.

ويمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل وتتسبب في الإصابة بفقدان الشهية الذي يسبب إنخفاض نسبة السكر بالدم أو اضطراب الشراهة في تناول الطعام بشكل خطير على إدارة مرض السكري.