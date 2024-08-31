شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تمرين الـ7 دقائق فى الصباح؟ اعرف فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

في عالم اليوم سريع الخطى، قد يكون إيجاد الوقت لممارسة الرياضة أمرًا صعبًا، ومع ذلك، ماذا لو كان بإمكانك تحقيق فوائد لياقة بدنية كبيرة في سبع دقائق فقط؟ أدخل تمرين السبع دقائق وهو روتين تدريب متقطع عالي الكثافة (HIIT) ثبت علميًا أنه يحقق نتائج حقيقية.

اكتسب مفهوم تمرين السبع دقائق شعبية بعد ظهوره في مجلة الصحة واللياقة البدنية للكلية الأمريكية للطب الرياضي . إن بساطته وكفاءته تجعله في متناول الجميع، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية أو الجدول الزمني. يستخدم هذا التمرين تمارين وزن الجسم فقط ولا يتطلب أي معدات خاصة، مما يسمح لك بالانخراط في تمرين كامل الجسم يستهدف مجموعات العضلات الرئيسية مع تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.وفقا لما نشره موقع thehealthsite

يتكون التمرين الذي يستغرق 7 دقائق من 12 تمرينًا يتم أداؤها لمدة 30 ثانية لكل تمرين، مع استراحة لمدة 10 ثوانٍ بين كل تمرين. تتضمن هذه التمارين مزيجًا من حركات القلب وتدريبات القوة مثل القفز والجلوس على الحائط وتمارين الضغط والقرفصاء، الفكرة هي أداء التمارين بكثافة عالية، وتعظيم الجهد في فترة زمنية قصيرة. تستهدف كل حركة منطقة مختلفة من الجسم، مما يضمن تمرينًا شاملاً لكامل الجسم.

أظهرت الدراسات أن التمارين القصيرة عالية الكثافة يمكن أن تحقق فوائد مماثلة للتمارين الأطول ذات الكثافة المتوسطة. تعمل التمارين لمدة 7 دقائق على رفع معدل ضربات القلب بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة حرق الدهون وتحسينات القلب والأوعية الدموية. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Journal of Sports Science & Medicine ، يمكن أن تعمل التمارين على تحسين اللياقة الهوائية واللاهوائية، وتعزيز التمثيل الغذائي، وزيادة فقدان الدهون بشكل أكثر كفاءة من تمارين القلب الثابتة.

بالإضافة إلى الفوائد الجسدية، تعمل التمارين الرياضية عالية الكثافة على تحفيز إنتاج هرمونات مثل الإندورفين والدوبامين، والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة التوتر. بالنسبة للأفراد الذين لديهم وقت محدود، يمكن أن تكون التمارين الرياضية التي تستغرق 7 دقائق أداة قيمة في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.

الفوائد الرئيسية للتمرين لمدة 7 دقائق

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

يعزز القوة وقوة العضلات:

يعزز عملية التمثيل الغذائي:

يوفر الوقت:

قابلة للتكيف مع جميع مستويات اللياقة البدنية: