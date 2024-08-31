شكرا لقرائتكم خبر عن كترها مش صحى.. مشكلات صحية فى انتظارك لو أكلت الكثير من بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

اكتسبت بذور الشيا مؤخرًا شعبية هائلة بين العديد من الأشخاص المهتمين بصحتهم بسبب قيمتها الغذائية الغنية، فهي مليئة بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والمعادن الأساسية، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها "طعام خارق".ومع ذلك، على الرغم من الفوائد التي يمكن أن تقدمها بذور الشيا، إلا أن الإفراط في تناولها أمر خطير، وفقا لموقع onlymyhealth يمكن أن يؤدي تناولها بكميات زائدة إلى آثار جانبية مختلفة قد تؤثر على صحتك، من عدم الراحة الهضمية إلى ردود الفعل التحسسية المحتملة، فإن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع إلى دمج بذور الشيا في نظامه الغذائي اليومي.

الآثار الجانبية المحتملة لتناول الكثير من بذور الشيا 1. مشاكل الجهاز الهضمي

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، ورغم أن الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن الدراسات أظهرت أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، وعند تناولها بكميات زائدة، قد تسبب بذور الشيا الانتفاخ والغازات والإمساك، وعدم انتظام حركة الأمعاء.

2. التدخل في امتصاص العناصر الغذائية

تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من الألياف، والتي قد تكون مفيدة وقد تكون مشكلة في نفس الوقت، وفي حين أن الألياف ضرورية لعملية الهضم، فإن الكميات الزائدة منها قد تتداخل مع امتصاص بعض المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، مما قد يؤثر على صحة العظام

3. ردود الفعل التحسسية

على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن الدراسات تشير إلى أن بعض الأفراد قد يعانون من ردود فعل تحسسية تجاه بذور الشيا، وقد تشمل الأعراض الحكة أو الطفح الجلدي أو التورم، إذا لم يسبق لأي شخص تناول بذور الشيا من قبل، فمن المستحسن أن يبدأ بكمية صغيرة لمعرفة ما إذا كان هناك أي رد فعل سلبي.

4. مستويات السكر في الدم:

من المعروف أن بذور الشيا تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يكون مفيدًا لمعظم الناس، ومع ذلك، بالنسبة لمرضى السكري أو الأفراد الذين يتناولون أدوية تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن الإفراط في تناولها قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

5. السعرات الحرارية وزيادة الوزن

بذور الشيا غنية بالسعرات الحرارية، ورغم أنها مليئة بالعناصر الغذائية، فإن تناولها بكميات كبيرة قد يساهم في تناول كميات مفرطة من السعرات الحرارية، وبدون موازنة هذا المدخول مع النظام الغذائي العام والنشاط البدني، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.