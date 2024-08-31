الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، من تفشي وباء جدري القرود في العالم وخاصة أفريقيا، موضحة في الوقت نفسه أن ذلك الوباء لن يؤدي إلى إغلاق دولي كما حدث خلال جائحة كورونا .

وقالت هاريس، في تصريح لقناة ” القاهرة الإخبارية ” اليوم السبت، إن هناك قلق كبير من انتشار جدري القرود مما دعا منظمة الصحة العالمية إلي إعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى تفشي الوباء في جمهورية الكونغو وانتشاره في الدول المجاورة لها وهي بوروندي ورواندا وأوغندا وكينيا رغم أن هذه الدول لم تشهد انتشار جدري القرود من قبل .

وأشارت إلى ظهور سلالة جديدة من جدري القرود وهي “1 ب” سريعة الانتشار، موضحة في الوقت نفسه أن ذلك الوباء لن يؤدي إلى إغلاق دولي كما حدث خلال فترة ” كوفيد” لأنه ينتشر بالتلامس.

وأكدت أن الدول الإفريقية تتعاون فيما بينها ومع منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الوباء وبناء القدرات الخاصة بالاختبارات والعلاج والحصول على اللقاحات، مشيرة إلى وجود نقص في الإمدادات من اللقاحات، وأن اللقاحات ليست الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الوباء وهناك طرق أخرى .

وحول حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي ستنطلق غدا في غزة، أوضحت المتحدثة بأنه لم يتم الاستجابة إلى طلب وقف إطلاق النار في غزة لتعمل حملة التطعيم بشكل مثالي، موضحة أن المنظمة تلقت موافقة لوقف القتال في بعض الخليج 365 في قلب غزة .

وأضافت أنه لن يتم تطعيم الأطفال في منازلهم كما يحدث في الأوقات العادية بل ستتم من خلال الخيام الخاصة بحملة التطعيم، موضحة أن 3 أيام غير كافية لتطعيم جميع الأطفال ضد مرض شلل الأطفال ونحاول التفاوض لزيادة عدد أيام الحملة.

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