شكرا لقرائتكم خبر عن من مكونين فقط.. مشروب تناوله على معدة فارغة لإنقاص وزنك وتعزيز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

إن اتباع طقوس صباحية صحية لا يبقيك نشيطًا فحسب، بل إنه يعزز أيضًا صحتك العامة وعملية التمثيل الغذائي لديك، ومن بين هذه الطقوس الصباحية التي يمكنك إضافتها إلى روتينك أن تبدأ يومك بتناول ماء القرفة مع الكركم، والذى يعزز جهودك في إنقاص الوزن، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

يتميز مشروب الكركم مع القرفة بطعم ورائحة خفيفة يساعد على تهدئتك كما أنه يعزز من جهود فقدان الوزن وغيرها من الفوائد الصحية، ويمكنك إعداده بطريقة بسيط، فقط أغلى كوبين من الماء وأضف إليه 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ومثلها من مسحوق الكركم، قُم بالتقليب جيدًا واتركه يغلي مرة أخرى، وتناوله على معدة فارغة.

فيما يلى.. فوائد تناول مشروب القرفة مع الكركم: تأثيرات مضادة للالتهابات

وفقًا لخبراء الصحة، يتمتع كل من الكركم والقرفة بخصائص قوية مضادة للالتهابات، حيث يساعد الكركمين الموجود في الكركم والسينامالدهيد الموجود في القرفة على تقليل الالتهاب في الجسم، ما قد يخفف من أعراض الحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل.

يعزز المناعة

يقال إن الكركم له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة، من ناحية أخرى، تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى وتعزيز المناعة بشكل عام.

تحسين الهضم

ثبت أن القرفة يمكن أن تحفز الإنزيمات الهضمية، ما يساعد بشكل أكبر في تكسير الطعام وتحسين الهضم، ويعزز الكركم إنتاج الصفراء، وهو أمر ضروري لهضم الدهون.

يقلل من آلام الدورة الشهرية

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وآلامها، ما يجعلها علاجًا طبيعيًا للنساء اللاتي يعانين من عدم الراحة أثناء الدورة الشهرية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

وفقًا لأخصائيي التغذية، من المعروف أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، ويقال إن الكركم يعزز حساسية الأنسولين، مما يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية ويمكن أن يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

مفيد لصحة القلب

وفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد كلًا من الكركم والقرفة في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في تحسين صحة القلب، كما تدعم خصائص الكركم المضادة للالتهابات صحة القلب عن طريق تقليل التهاب الشرايين.

المساعدة في إنقاص الوزن

يمكن للكركم تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وكلاهما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.

مفيد لصحة البشرة

يقال أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وتقليل علامات الشيخوخة وتعزيز توهج البشرة، من ناحية أخرى، يقال إن خصائص القرفة المضادة للميكروبات تساعد في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تقليل آلام العضلات

وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لكلًا من الكركم والقرفة في تقليل الألم بشكل عام وآلام العضلات بشكل خاص، مما يجعل هذا المشروب مفيدًا للرياضيين وأولئك الذين يعانون من حالات الألم المزمن.

تحسين الوظيفة الإدراكية

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في حماية الدماغ وتحسين الوظيفة الإدراكية وربما تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

وفقًا لبعض الخبراء والدراسات، يمكن للقرفة أن تمنع نمو الخلايا السرطانية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لإثبات ذلك.