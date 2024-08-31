شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات ضرورية لطفلك قبل الذهاب للمدرسة.. استشاري توضح والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الآباء والأمهات للعام الدراسى الجديد بتحضير ملابس الأطفال والكتب الدراسية ومستلزمات المدارس، لكن غالبًا ما ينسون أهمية إعطاء الطفل اللقاحات والتطعيمات التي تحافظ على صحتهم قبل العام الدراسى الجديد، في السطور التالية نتعرف على أهم التطعيمات الضرورية لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة.

قالت الدكتورة هيام خيري، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، إنه يجب على الآباء والأمهات الاهتمام بتطعيم أبنائهم قبل العام الدراسى الجديد للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض، مضيفة أن التطعيمات التي يتم إعطائها للأطفال تختلف حسب المرحلة العمرية، فالطفل في مرحلة الحضانة يحتاج لتطعيمات تختلف عن الطفل الأكبر سنًا.

وأوضحت أن الطفل في مرحلة الحضانة يحتاج لجرعة تنشيطية Booster dose لكل اللقاحات التي حصل عليها خلال أول عامين من حياته "التطعيمات الإجبارية" وهى حقنة التطعيم الثلاثى (الذي يتكون من لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) .

وأشارت إلى أن الطفل في مرحلة الحضانة يحتاج أيضًا للحصول على آخر تطعيم ضد شلل الأطفال قبل عمر 5 سنوات، إذا كانت هناك حملات متوفرة لتطعيم الأطفال ولكن بشرط قبل بلوغ الطفل عمر 5 سنوات.

وأوضحت أن هناك جرعة لقاح DT للوقاية من الدفتيريا والتيتانوس، يجب أن يحصل عليها الأطفال عند دخول المدرسة.

وتابعت قائلة أنه بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا يمكنهم الحصول على تطعيمات للوقاية من الالتهابات الرئوية، مثل: الالتهاب الرئوي البكتيري.

وشددت على أهمية تطعيم الأنفلونزا الموسمية للأطفال الذين يعانون من أي حساسية صدرية أو جيوب أنفية، ويمكن إعطائها للأطفال الأصحاء بشكل اختياري لكنها واجبة على الأطفال الذين يعانون من أي أمراض صدرية أو أمراض الجهاز التنفسي العلوى.

وتابعت قائلة أنه يجب إعطاء الأطفال تطعيم الالتهاب السحائى وهذا لا يحصل عليه الأطفال إذا كان هناك موجات إصابة حتى لو في دول أخرى.