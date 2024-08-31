شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من النوم المتقطع ليلًا؟ 4 مشكلات تسببها وطرق الحل والان مع تفاصيل الخبر

النوم المتقطع أو الاستيقاظ عدة مرات أثناء النوم ليلًا يجعلك تشعر بالتعب ويؤثر على جودة يومك، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يؤثر على التركيز والانتباه، لذلك فإن الالتزام بروتين ثابت للنوم مبكرًا كل ليلة يمكن أن يساعد في النوم جيدًا، ولكن في بعض الأحيان توجد أسباب أخرى وراء نومك المتقطع، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 أسباب خفية وراء نومك المتقطع الألم المزمن

إن المعاناة من الألم المزمن أمر شائع خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل والسرطان، كما أن آلام الرقبة أو الظهر المزمنة سواء كانت مستمرة أو متقطعة قد تجعلك مضطربًا وتؤثر على جودة نومك، فالأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم وغالبًا ما يعانون من النوم المتقطع.

القلق والتوتر

يؤثر التوتر والقلق والاكتئاب بشكل كبير على نومك، قد يؤدي أي حدث قد تتعرض له أو تجربة مرهقة إلى اضطراب النوم لديك، ويرتبط التوتر والنوم ارتباطًا وثيقًا، فإذا كنت تعانى من الكثير من التوتر والضغط، فقد يكون نومك خفيفًا أو لا تنام على الإطلاق.

انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب يتوقف فيه الشخص عن التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب خطير في النوم يسبب انقطاعات متكررة في التنفس، وهو أكثر شيوعًا بين الرجال، وتشمل أعراضه الشخير بصوت عالٍ والشعور بعدم الراحة.

الكافيين

قد يؤثر تناول الشاي أو القهوة أو أي مشروب للطاقة قبل ساعتين من موعد النوم على جودة نومك، فالكافيين يبقيك مستيقظًا أو يؤخر النوم في موعدك المعتاد، كما أنه يعزز طاقتك ويعطل دورة نومك إذا تناولته قبل الذهاب إلى الفراش.

وفيما يلي.. بعض النصائح المفيدة للنوم بشكل أفضل في الليل ممارسة اليوجا

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، فحاول ممارسة اليوجا قبل النوم والتي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء و النوم المريح، كما يمكن أن يقلل التنفس العميق من مستويات القلق ويبطئ معدل ضربات القلب مما قد يساعد على النوم.

اصنع قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها

إذا كانت مهام عملك تصيبك بالقلق في الليل وتعطل نومك، فمن الأفضل أن تخطط مسبقًا لها حتى لا تنخرط في التفكير بها ليلًا فتتعطل دورة نومك، إن إعداد قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها قبل الذهاب إلى الفراش يساعدك على النوم بشكل أفضل، كما أنه يقلل من التوتر غير الضروري ويساعدك على النوم بشكل أسرع.

اقرأ كتابًا

بدلًا من قضاء الوقت في تصفح الإنترنت على هاتفك المحمول والذى يعطل بدوره دورة النوم لديك، يمكنك قراءة كتابًا قد يساعدك ذلك على النوم بشكل أسرع من استخدام هاتفك.