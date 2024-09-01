شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإمساك يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أستراليون شملت بيانات من آلاف الأشخاص، عن وجود علاقة بين الإصابة بالإمساك وزيادة فرص التعرض لأمراض القلب، ونشر موقع hindustantimes تلك الدراسة.

وتشير الدراسات التي أجريت على عدد كبير من السكان إلى أن الإمساك مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وشملت دراسة أسترالية أكثر من 540 ألف شخص فوق سن الـ60 في المستشفى بسبب مجموعة من الحالات، ووجدت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من الإمساك كانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بالمرضى غير المصابين بالإمساك من نفس العمر.

وتوصلت دراسة دنماركية أجريت على أكثر من 900 ألف شخص من المستشفيات والعيادات الخارجية بالمستشفيات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك لديهم خطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتوصلت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون من جامعة موناش في أستراليا إلى وجود علاقة بين الإمساك وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب لدى عامة السكان.

قام الباحثون بتحليل البيانات من البنك الحيوي البريطاني، وهي قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بالصحة من حوالي نصف مليون شخص في المملكة المتحدة.

وحدد الباحثون أكثر من 23 ألف حالة إمساك، وأخذوا في الاعتبار تأثير الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والتي قد تؤدي إلى الإمساك.

كان الأشخاص الذين يعانون من الإمساك (الذين تم تحديدهم من خلال السجلات الطبية أو عن طريق استبيان) أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من الإمساك.

وجد الباحثون ارتباطًا قويًا بين ارتفاع ضغط الدم والإمساك، و كان الأفراد المصابون بارتفاع ضغط الدم والذين يعانون أيضًا من الإمساك أكثر عرضة بنسبة 34٪ للإصابة بحدث قلبي رئيسي مقارنة بأولئك الذين يعانون فقط من ارتفاع ضغط الدم.

وقد أجرت دراسة يابانية على أكثر من 45 ألف رجل وامرأة ، وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك ولا يتسطعيون الإخراج مرة كل يومين إلى ثلاثة أيام معرضون لخطر أكبر للوفاة بسبب أمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يتبرزون مرة واحدة على الأقل في اليوم.

كيف يمكن للإمساك أن يسبب نوبة قلبية؟

يمكن أن يؤدي الإمساك المزمن إلى الشعور بالإجهاد عند إخراج البراز، مما قد يؤدي إلى صعوبة التنفس وارتفاع ضغط الدم.

وفي إحدى الدراسات اليابانية التي شملت عشرة أشخاص من كبار السن، كان ضغط الدم مرتفعًا قبل التبرز مباشرة واستمر في الارتفاع أثناء التبرز. واستمر هذا الارتفاع في ضغط الدم لمدة ساعة بعد ذلك، وهو نمط لم نشهده بين اليابانيين الأصغر سنًا.

هناك نظرية تقول إن كبار السن يعانون من تصلب الأوعية الدموية بسبب تصلب الشرايين (زيادة سماكة الشرايين أو تصلبها نتيجة لتراكم اللويحات) وغير ذلك من التغيرات المرتبطة بالعمر.

لذا فإن ارتفاع ضغط الدم لديهم قد يستمر لبعض الوقت بعد بذل الجهد. ولكن ضغط الدم لدى الشباب يعود بسرعة إلى طبيعته لأن أوعيتهم الدموية أكثر مرونة.

مع ارتفاع ضغط الدم، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب. ويتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب عندما يرتفع ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) بشكل دائم بمقدار 20 ملم زئبق (مليمتر من الزئبق، وهو مقياس قياسي لضغط الدم).

