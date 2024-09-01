شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الطرق لمنع تشنجات الساق.. أهمها غيّر حذاءك والان مع تفاصيل الخبر

إن تقلصات الساق الليلية ليست شديدة فحسب، بل إنها مزعجة للغاية ويمكن أن تغير أسلوب حياتك، ويمكن أن تقاطع نومك وجدول عملك، في هذا التقرير نتعرف على طرق فعالة لعلاج تقلصات الساقين أثناء النوم، بحسب موقع "تايمز ناو".

طرق لمنع وإيقاف تقلصات الساق الشديدة

التقلصات الشديدة في ساقيك، وخاصة في الليل، هي تقلصات في عضلات ساقيك والتي يمكن أن تكون لا تطاق في بعض الأحيان.

تُعرف أيضًا باسم تقلصات العضلات المتشنجة - تحدث هذه التقلصات عادةً في عضلات الساق أو الفخذين أو القدمين.

لا تؤثر هذه التقلصات على نومك وممارسة الرياضة وجودة حياتك بشكل عام فحسب - بل يمكن أن تزداد سوءًا بمرور الوقت إذا لم يتم العناية بها.

وفقًا للأطباء، في معظم الأحيان، يمكن أن تساعد بعض التمددات البسيطة في تخفيف تقلصات عضلاتك، ومع ذلك، هناك بعض العلاجات السهلة وطرق الوقاية التي يجب على أي شخص يعاني من تقلصات الساق اتباعها بانتظام.

طرق علاج تقلصات الساق

اقترح الخبراء علاج تقلصات الساق في الليل - في اللحظة التي تحدث فيها، لمساعدتك على الحصول على مزيد من الراحة والتخفيف من الألم الشديد تتضمن بعض العلاجات المنزلية لعلاج تقلصات الساقين ما يلي:

- تمديد العضلات بلطف

- تدليك الساق

- استخدام بكرة إسفنجية لتدليك الساق ببطء

- ثني القدم وإرخائها للمساعدة في تمديد عضلات الساق

- وضع الحرارة على المنطقة

- كما ينصح الأطباء بتناول مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين - والتي لن تخفف من التشنجات لأن التشنجات لا ترتبط بالالتهاب - ولكنها يمكن أن تساعد في التعامل مع الألم.

طرق الوقاية من تشنجات الساق

لمنع تشنجات الساق على المدى الطويل، يمكنك تجربة القيام بما يلي:

- ممارسة التمارين الخفيفة

لا يعاني الكثير من الأشخاص من الألم إذا قاموا ببعض التمارين الخفيفة في نهاية اليوم. وفقًا للخبراء، فإن الأنشطة مثل المشي أو الجري أو الركض أو الانزلاق أو حتى استخدام دراجة ثابتة قبل النوم يمكن أن تساعد في استرخاء عضلاتك.

- شرب الكثير من الماء

سواء كان الصيف أو الشتاء، تأكد من شرب الماء والسوائل الأخرى للحفاظ على ترطيب جسمك بشكل كافٍ. يساعد على منع التقلصات عن طريق الحفاظ على عمل العضلات بشكل جيد.

- غيّر حذائك

يلاحظ العديد من الأشخاص أن شدة ومدة تقلصاتهم تقل ببطء عندما يغيرون أحذيتهم التي يرتدونها يوميًا ويتحولون إلى أحذية أكثر دعمًا.

لماذا تحدث تقلصات الساقين؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه الحالة المنهكة تحدث بين الحين والآخر، ومنها:

الجفاف

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن الجفاف يتسبب في تقلص عضلاتك ويسبب التقلصات.

إرهاق العضلات

وفقًا للدراسات، يمكن أن يكون إرهاق العضلات أحد الأسباب الرئيسية للتقلصات عندما تبذل مجهودًا زائدًا من خلال التمرين.

الخمول

هناك سبب آخر لتقلصات الليل المتكررة وهو الجلوس خاملاً لفترة طويلة، مثل العمل على المكتب. قد يؤدي هذا الخمول البدني عندما لا يمد الشخص عضلاته لفترة من الوقت إلى زيادة خطر التقلصات.

الشيخوخة

مع تقدمك في السن، قد تكون أكثر عرضة لتقلصات الساق. تقول الدراسات أن ما لا يقل عن 37 % من الأشخاص فوق سن 60 عامًا يعانون من تقلصات ليلية.