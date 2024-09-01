شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. تناول الموز هيساعدك على النوم وإليك الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

الموز مغذي ويجب إضافته إلى النظام الغذائي اليومي، ولكن هل يساعد على النوم؟، سنتعرف على ذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

وكشفت دراسة حديثة عن أن الموز -على الرغم من قيمته الغذائية لا يساعدنا على النوم، فهو مصدر رائع للمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب 6 - وهي مغذيات لها تأثيرات مهدئة على الجسم، ولكن لا يمكن لموزة واحدة أن تحد من الاحتياجات اليومية لهذه العناصر الغذائية للجسم، فعلى سبيل المثال، يُعرف الموز بمحتواه من البوتاسيوم، لكن الحقيقة هي أن موزة واحدة لا يمكنها توفير سوى 10% من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم.

وبفضل محتوى البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6 الموجود في الموز، تتمتع هذه الفاكهة بسمعة طيبة في جعل الناس ينامون بشكل أسهل.

يُعرف الماغنيسيوم بقدرته على منحنا الشعور بالهدوء ومساعدتنا على الاسترخاء، إلا أن الموز يحتوي على أقل من 30 مليجرامًا من الماغنيسيوم، في حين أن الاحتياج اليومي للجسم منه هو 400 مليجرام، و لذا، يجب أن يركز الطعام الذي نتناوله على تحقيق محتوى الماغنيسيوم اليومي الذي يحتاجه الجسم.

فيساعد فيتامين ب6 في تنظيم الحالة المزاجية وتعزيز إنتاج السيروتونين، والاحتياج اليومي من فيتامين ب6 هو 1.3 مليجرام ، ويمكن للموز أن يوفر 0.4 مليجرام من ذلك، كما يعزز فيتامين ب6 النوم، ويمكن أن يساعد الموز في توفير نسبة من هذا الاحتياج.

والحقيقة هي أن الموز مغذي ولا يشكل أي ضرر عادةً عند تناوله قبل النوم، ولكنه ليس المسئول عن تحسين جودة النوم ومن المستحسن إضافة الموز إلى النظام الغذائي اليومي ، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع نسبة السكر في الدم توخي الحذر بشأن تناوله.

