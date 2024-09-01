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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابات بجدري القردة في نيجيريا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري القردة إلى 48 حالة.
وأفاد مركز رقابة الأمراض بنيجيريا في بيان اليوم ، أن فيروس جدري القردة انتشر بالعاصمة أبوجا و20 محافظة أخرى في البلاد، موضحا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة دون تسجيل وفيات .
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أول دفعة قدمتها لنيجيريا وتقدر بـ 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة “إمبوكس” للمساعدة على تقليل عدد الإصابات بهذا المرض .
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