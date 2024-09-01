ارتفاع حالات الإصابات بجدري القردة في نيجيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري القردة إلى 48 حالة‎.‎

وأفاد مركز رقابة الأمراض بنيجيريا في بيان اليوم ، أن فيروس جدري القردة انتشر بالعاصمة ‏أبوجا و20 محافظة أخرى في البلاد، موضحا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة دون ‏تسجيل وفيات .‎

وفي وقت سابق، أعلنت ‏الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أول دفعة قدمتها لنيجيريا وتقدر بـ 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة “إمبوكس” للمساعدة على تقليل عدد الإصابات بهذا المرض .‎

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