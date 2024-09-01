اختبار يكشف أورام الدماغ بـ60 دقيقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توصل باحثون من جامعة “نوتردام” الأمريكية، إلى تقنية جديدة للكشف عن سرطان المخ في غضون 60 دقيقة فقط؛ إذ لا يتطلب إجراء “الخزعة السائلة” سوى 100 ميكرولتر من الدم.

وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة “Communications Biology” العلمية، أن هذه التقنية الجديدة يمكنها اكتشاف المؤشرات الحيوية المرتبطة بورم الدماغ، وهو النوع الأكثر فتكًا والأكثر شيوعًا من أورام المخ.

ويعتمد الاختبار على استشعار المؤشرات الحيوية المتحولة في الدم، والتي تسمى مستقبلات عامل نمو البشرة (EGFRs)، والتي يتم التعبير عنها بشكل مفرط في بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدماغ.

كما تتفوق هذه التقنية على جميع الاختبارات والعلامات الأخرى الموجودة لسرطان الدماغ؛ نظراً لدقتها العالية وتمتعها بوظائف شبه جاهزة للاستخدام، حيث تستطيع رصد الجسيمات النانوية المكونة للورم أسرع بـ 50 مرة.