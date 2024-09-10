شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ اختبارات سريرية لدواء جديد لعلاج السكري والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ علماء جامعة فولجوجراد الطبية الروسية، في اختيار مرضى متطوعين لإجراء اختبارات السريرية لدواء جديد يأتي على شكل كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج داء السكري والسمنة.

وأشارالبروفيسور إيفان تورينكوف- حسبما ذكر موقع روسيا اليوم إلى أن هذا الدواء هو"الأول من نوعه ولا مثيل له في العالم".

وقال تورينكوف إن الأدوية الأخرى من هذه الفئة، يخفض الشهية ووزن الجسم، ولكن يؤخذ عن طريق الفم وليس عن طريق الحقن، وتكلفته أقل بـ 5 مرات".

وأضاف أن الدواء يعيد مستوى السكر إلى طبيعته ويساعد على رفع فعالية علاج داء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.ويحفز الدواء إنتاج هرمونات الإنكريتين في الأمعاء، التي بدورها تحفز إفراز الأنسولين، ما يؤدي بالنتيجة إلى انتقال السكر بسرعة إلى الأنسجة وعدم تراكمه في الدم. أي يبقى مستوى الجلوكوز مستقرا.

ووفقا للمركز العلمي للأدوية المبتكرة بجامعة فولجوجراد الطبية، يزداد عدد مرضى النوع الثاني من داء السكري باستمرار ومن المتوقع أن يصل عددهم في عام 2040 إلى 642 مليون مصاب في العالم.