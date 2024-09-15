شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكرى.. تناول حلوى المولد على سبيل التذوق واختار الأنواع قليلة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل السملون اليوم بالمولد النبوى الشريف، وأبرزهذه الاحتفالات هي حلوى المولد التي لا يخلو منزل منها، وقد اشتهرت مصر بصنع هذه الحلوى المتعددة الأشكال والألوان، بل ينتظر الجميع قدوم المولد النبى للإحتفال بهذه المناسبة، وتناول الحلوى التي لا تتواجد إلا في هذه المناسبة العظيمة، ولكن رغم عشق الناس لهذه الحلوى إلا أنها قد تكون ضارة على بعض الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة وخصوصا مرضى السكر.

من جانبها قالت الدكتورة ايناس شلتوت أستاذ الباطنة السكر والغدد الصماء بطب القاهرة، إن حلوى المولد تحتوى على كميات كبيرة جدا من السكر، وفيها خطورة على مرضى السكر وعلى مرضى كثيرين وحتى على الأشخاص العاديين لأنها تسبب السمنة.

وأضافت، إن حلوى المولد تحتوى على عدد من السعرات الحرارية العالية، موضحة، إنه قد يضاف إليها سكر الجلوكوز والذى لا يستخدم في صناعة الحلويات، وسكر الفركتوز وهو سكر فاكهة ولكنه مصنع ،وله أضرار واستخدامه بكثرة قد يؤدى إلى الإصابة بالكبد الدهنى.

وأوضحت، إنه بالنسبة لمرضى السكر فإن حلوى المولد تسبب ارتفاع في مستوى السكر في الدم ، والأشخاص الذين يعانون من السمنة تسبب لهم زيادة في الوزن، ويكون صعب التخلص من الكيلوات التي تسبب السمنة الناتجة عن الحلوى.

وقالت، إنه إذا كان مريض السكر يريد أن يحتفل بالمولد النبوى الشريف مع أسرته فيمكن تناول حلوى المولد على سبيل التذوق، واختيار بعض الأصناف قليلة السكر، مثل السودانية، أو الحمصية، أوالسمسمية، أوالمصنوعة من المسكرات، لأنها تحتوى على نسبة قليلة من السكر، وهى أقل أنواع الحلوى احتوائا على السكر.