شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر وزيادة الوزن وجهان لعملة واحدة.. اعرف العلاقة بينهما وطرق التعامل والان مع تفاصيل الخبر

التوتر من المشاعر السلبية التي يصاب بها البعض، ويساهم بشكل ملحوظ في الإصابة بزيادة الوزن أو العكس، ووفقا لموقع thehealthsite. نتعرف على العلاقة بين التوتر وزيادة الوزن.

تأثير التوتر على الجسم

يؤثر التوتر على عملية التمثيل الغذائي والنوم والشهية، فإذا كانت مستويات الكورتيزول في جسمك مرتفعة، فقد يؤدي ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والرغبة في تناول الحلويات والوجبات السريعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ومن ناحية أخرى، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض شديد في الشهية مما يجعلهم يتوقفون عن الأكل أو يتناولون كميات قليلة، وقد يؤدي هذا إلى فقدان الوزن.

وقد يحدث للبعض تغيرات فى الشهية، ويمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى زيادة شهيتك أو تقليلها بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الوزن بشكل كبير أو فقدان الوزن بشكل كبير.

كما يحدث بطء في عملية الأيض الناتجة عن ارتفاع مستويات التوتر وهذا يتسبب في زيادة الوزن.

فإن تناول الطعام بشكل غير منتظم والإفراط فيه وبطء عملية التمثيل الغذائي والإفراط في تناول الطعام بشكل غير صحي سيؤدي في النهاية إلى فقدان كتلة العضلات من الجسم. ويمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان الوزن أو زيادته.



كما أن الإفراط في تناول الطعام، وبطء عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع مستويات الكورتيزول، تتسبب في تخزين جسمك للمزيد من الدهون بدلاً من استخدامها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأخيرا، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من هرمونات التوتر في الجسم أيضًا إلى تعطيل روتين نومك ودورته. يمكن أن يمنعك من الحصول على نوم جيد الجودة. قد تعاني من اضطرابات وأرق ونوم سيئ. هذا أيضًا يعطل صحتك واستقلابك مما يتسبب في زيادة الوزن أو فقدانه.