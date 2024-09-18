شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية يقدم أفضل أطعمة تشعرك بالشبع تعتمد على اللوز بالشيكولاتة والزبادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه مع وجود خيارات لا حصر لها من الأطعمة، فإن اختيار وجبة منخفضة الدهون والسكر، والتي تجعلك تشعر بالامتلاء حتى موعد العشاء ولا تحتوي على مجموعة كبيرة من الإضافات ليس بالأمر السهل.

وقدم البروفيسور تيم سبيكتور، خبير التغذية في كلية كينجز لندن أفضل الوجبات الغذائية الصحية التى تعزز صحتك ولا تسبب زيادة فى الوزن.

وكشف البروفيسور تيم سبيكتور، خبير التغذية في كلية كينجز لندن، عن بعض الأطعمة الغذائية عند اختيار وجبة غذائية منخفضة السكر وعالية البروتين، ويقدم اختياره بعض الاطعمة الغنية بالألياف - المعروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بالإضافة إلى البروتين.

وقال، إن تناول كمية صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز مع السلطة والزبادى تجعل السلطة "صحية إلى حد ما"، ومليئة بـ "الدهون الجيدة"،موضحا، إن تناول البيض والسبانخ، بالإضافة إلى علبة من اللوز المملح المغطى بالشوكولاتة الداكنة، مع تناول تفاحة فى الوجبة يعتبر من الوجبات الصحية التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت لا تحتوى على الكثير من السكر والدهون.

وحث الناس على الحذر من المخاطر الصحية المحتملة الخفية الكامنة في الأطعمة التي يُفترض أنها "صحية"، والتى تتجاوز هذه الكمية من السكر الحر بسهولة 30 جرامًا (7.5 ملعقة صغيرة) من السكريات التي تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانيين بالحد من تناولها يوميًا.

وأوضح، أن السكريات الحرة هي النوع الذي لا يضاف فقط إلى الأطعمة مثل الكعك والحلويات لجعلها ألذ، ولكن أيضًا إلى الفواكه التي تم عصرها أو مزجها.

وقال، إنه رغم أن اللوز المغطى بالشوكولاتة الذي يقدمه البروفيسور سبيكتور يحتوي على ما يقرب من ملعقتين صغيرتين من السكر، فإن الوجبة الخفيفة تحتوي أيضاً على 5.5 جرام من البروتين و3.5 جرام من الألياف، لذلك فهى تعتبر من الوجبات الصحية.

وتضمنت قائمة طعامه اليومي مجموعة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بشكل كبير، بما في ذلك الجبن الطري كوجبة خفيفة والكاري، مضيفا، إنه بالنسبة لصحة أمعائي، فإن تركيزي الرئيسي هو التأكد من تضمين أكبرعدد ممكن من النباتات، وإضافة بعض الأطعمة المخمرة دائمًا، مضيفا، يبدأ يومي عادة بالزبادي والكثير من الفواكه الطازجة والمكسرات والبذور، على الغداء قمت بإعداد سلطة سريعة مع خضروات موسمية مغطاة بالصلصة، وقد تناولت وجبة خفيفة قبل العشاء تتكون من بعض البسكويت بالجبن، ثم قمت بإعداد كاري الخضار مع الأرز على العشاء، مع إضافة المزيد من الزبادى للتأكد من حصولي على كل فوائد البروبيوتيك، ويقال إن هذه المكونات مليئة بالبوليفينول - وهو نوع من مضادات الأكسدة التي "تغذي" البكتيريا المعوية الصحية.

وأكد البروفيسور سبيكتور إن البكتيريا المتنوعة في أمعائك من المعتقد أنها توفر أساسًا لصحة أفضل بشكل عام ورفاهية وقدرة على درء الأمراض، على الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من كيفية تأثير ميكروبات الأمعاء على سكر الدم، ومدى جودة هضم الدهون، ومدى سرعة إزالة تلك الدهون من الجسم.