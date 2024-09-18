شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبارات أنفلونزا الطيور مع ارتفاع الحالات البشرية خوفا من تحور الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة Independent ، إنه سيتم تطوير اختبارات إنفلونزا الطيور مع ارتفاع عدد الحالات البشرية في جميع أنحاء العالم، مضيفة، إن أحد المخاوف الملحة هو أن الفيروس قد يتحور بشكل أكبر، مما يتيح سهولة العدوى بين البشر.

وستعمل عدة مختبرات مع السلطات الصحية الفيدرالية لتطوير اختبار لإنفلونزا الطيور، مع ارتفاع عدد الحالات البشرية في جميع أنحاء البلاد.

ويضمن قرار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المختبرات قادرة على العمل مع الوكالة، والاستجابة لتفشي الأمراض وإجراء الاختبارات في الوقت الفعلي.

في الأسبوع الماضي، أصيب شخص في ولاية ميسوري بإنفلونزا الطيورعلى الرغم من عدم تعرضه لأي حيوانات، وقالت إدارة الصحة بالولاية إن الشخص تعافى من مرضه، لكن أحد أفراد الأسرة الذين كانوا على اتصال بالمريض أصيب بالمرض بأعراض مماثلة في نفس اليوم.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه لم يتم العثور على حالات إضافية، وأن خطر الإصابة بالعدوى بين عامة الناس لا يزال منخفضا.

وأضافت الوكالة "إنه لا يوجد دليل وبائي يدعم انتقال فيروس أنفلونزا الطيور من شخص لآخر في هذا الوقت".

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن 14 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة منذ إبريل ومن بين هذه الحالات، كانت 4 حالات مرتبطة بالتعرض لأبقار حلوب مريضة، وكانت 9 حالات مرتبطة بدواجن مصابة بالفيروس.

ومن بين المصابين عمال مزارع في كولورادو وميشيجان وتكساس، وكان عامل في قطاع الألبان في تكساس أول حالة لانتقال الفيروس من البقرة إلى الإنسان، ووجدت دراسة حديثة وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في 10 مدن في تكساس، من مارس إلى يوليو، وقد عانى أولئك الذين أصيبوا بالعدوى من أعراض خفيفة وتعافوا.

وقالت الصحيفة،: تنتقل عدوى إنفلونزا الطيور شديدة العدوى من خلال اللعاب والمخاط وبراز الطيور المصابة، أو في الحليب أو السوائل الجسدية أو الأعضاء أو الدم أو إفرازات الجهاز التنفسي للحيوانات الأخرى، يصاب البشر بالعدوى عندما يدخل الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم أو يتم استنشاقه، ينتشر الفيروس عن طريق الهواء، أو عندما يلمس الناس شيئًا ملوثًا ثم يلمسون جزءًا ضعيفًا من أجسامهم.

قد تتراوح شدة المرض لدى البشر من عدم ظهور أي أعراض أو ظهور أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة تؤدي إلى الوفاة، وتشمل الأعراض احمرار العينين وأعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات أو الجسم والتعب وصعوبة التنفس والصداع.

وأوضحت الصحيفة، إن أحد المخاوف الملحة هو أن الفيروس قد يتحور بشكل أكبر، مما يتيح عدوى أسهل بين البشر.

أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المخاطر الصحية العامة الحالية منخفضة، تنتشر إنفلونزا الطيورعلى نطاق واسع بين الطيور البرية، وتتسبب في تفشي المرض بين الدواجن والأبقار الحلوب، والأشخاص الذين يعملون بالقرب منها، ومع ذلك، يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المخاطر الصحية العامة الحالية منخفضة.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حاليًا بإجراء اختبار للفيروس من قبل مختبرات الصحة العامة باستخدام "تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي في الوقت الفعلي أو rRT-PCR قد يكون العديد من الأشخاص على دراية باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل من الوباء: الاختبارات الجزيئية التي تم استخدامها للكشف عن كورونا، يتم تحليل مسحات الأنف والحنجرة وغيرها من مسحات الجهاز التنفسي للبحث عن المادة الوراثية للفيروس.

مثل كورونا، يتسبب فيروس إنفلونزا الطيور في حدوث إنفلونزا الطيور، وهو فيروس RNA، المعروف باسم إنفلونزا A وتنتشر هذه الفيروسات بشكل رئيسي عن طريق الطيور أو الخنازير.

في حين أن الحمض النووي هو الجزيء الطويل الذي يشكل الشفرة الوراثية الفريدة للبشر، فإن الحمض النووي الريبي يلعب دورًا حاسمًا ولكنه مختلف، فهو يساعد في نقل التعليمات من جزيئات الحمض النووي لبناء البروتينات التي تساعد الجسم على العمل، في اختبارات rRT-PCR الحالية والمتاحة تجاريًا، يستخدم العلماء اختبارات تسمى الاختبارات الجزيئية لتحديد مستويات الفيروس.

في أغسطس، أعلنت احدى المختبرات أنها مستعدة لزيادة قدرتها على إجراء الاختبارات، وقامت بتحديث اختبار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ليتناسب مع السلالة الحالية من إنفلونزا الطيور، المعروفة باسم H5N1. وفي حالة ظهور الحاجة إلى إجراء اختبارات بأعداد أكبر، فيمكنها استخدام الآلات.



