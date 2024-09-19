شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل دهون الكبد والان مع تفاصيل الخبر

دهون الكبد المتراكمة يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نظام رياضى وغذائى وحياتى مثالى وصحى، كلما كان نظامك اليومي صحيا كلما كنت أكثر بعدا وتجنبا لأمراض الكبد التى تصيب البعض نتيجه الخمول والكسل وضعف النشاط الرياضي واضطراب النظام الغذائي واضطراب النوم والروتين اليومي.

ووفقا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث، فإن هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على تقليل دهون الكبد والوقاية من تدهنه، والتي من بينها:

الفواكه الصحية بأنواعها المختلفة، وكذلك الخضراوات أفضل خيار لمن يعاني من مشكلة كبدية أو للوقاية من مشكلات الكبد بشكل عام

الحبوب الكاملة صحية أيضا ومفيدة في هذا الصدد.

أحماض أوميجا 3 التي تتواجد في المكسرات بأنواعها خاصة الجوز تعتبر وجبة صحية متكاملة ومفيدة ومشبعة وتقي من الدهون غير الصحية التي تترسب على الكبد دون إسراف متعمد.

الأسماك الدهنية تساعد على الوقاية من الكبد الدهني وتلك المفارقه تحدث لأن الأسماك الدهنية تحتوى على دهون صحية مفيدة يحتاجها الجسم في حصته اليومية مثل السلمون والتونة والسردين ومتشبعة بأحماض الأوميجا التي تعزز من صحه الكبد والكلى والجهاز الهضمي لذا احرص على تناولها.

الخضار الورقي بأنواعه تعمل على خفض الكوليسترول في الدم وتحافظ على صحه الكبد كما أنها تدخل للجسم سعرات حراريه منخفضة وتمد بالطاقة أيضا.

ونصح التقرير أيضا بتقليل السكريات المضافة على الأطعمة والمشروبات، فضلا عن تجنب تناول الملح أو الدهون والكربوهيدرات المتحولة وكذلك أيه مشروبات تحتوي على مواد مصنعة.

ونصح أيضا بضرورة الحركة وممارسة الرياضة وعدم الامتثال للكسل والخمول والحفاظ على دورة نوم جيدة.