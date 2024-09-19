شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انخفاض وارتفاع السكر عند طفلك.. نصائح للتدخل لانقاذه والان مع تفاصيل الخبر

يمثل التعامل مع الطفل مريض السكر فى المدرسة تحدياً كبيرا أمام الأهل والمدرسين، حيث يحتاج الطفل إلى عناية خاصة خلال فترة الدراسة التى تعد فترة طويلة وهامة فى حياته، ومتابعة دقيقة لضمان صحة سلامته خلال فترة الدراسة دون حدوث مشاكل، لذا نستعرض فيما يلى الأعراض التى يجب الانتباه إليها وطرق التعامل مع ارتفاع أو انخفاض السكر.

أعراض يجب الانتباه إليها

كشف الدكتور عبدالفتاح خضر، استشارى أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، أن انخفاض مستوى السكر فى الدم يمكن أن يحدث فجأة، ويشكل خطرا على صحة الطفل، إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، وبين الأعراض الشائعة لانخفاض السكر التى يجب الانتباه لها

- التعرق الزائد، فقد يشعر الطفل بالعرق حتى إذا كانت درجة الحرارة المحيطة به طبيعية.

- الرعشة وقد يظهر على الطفل ارتعاش فى اليدين أو الجسم.

- الشعور بالجوع المفاجئ مع الشعور برغبة شديدة فى تناول الطعام بسرعة.

- الدوخة وقد يشعر الطفل بفقدان التوازن.

- التعب والإرهاق وشعور عام بالضعف وعدم القدرة على التركيز.

- التغيرات المزاجية فقد يصبح الطفل سريع الغضب أو يشعر بالعصبية دون سبب واضح- صعوبة التركيز أو الشعور بمشاكل فى التذكر- الإغماء فى حالات التعب الشديدة فقد يفقد الطفل وعيه.

أما عن ارتفاع مستوى السكر فى الدم، فأشار استشارى الجهاز الهضمى إلى أنه يحدث نتيجة عدم تمكن الجسم من استخدام الجلوكوز بشكل فعال، وتشمل أعراضه:

- شعور دائم بالعطش والرغبة فى شرب كميات كبيرة من الماء - التبول المتكرر.

- التعب المستمر والشعور الدائم بالإرهاق حتى مع النوم ساعات كافية.

- جفاف الفم وفقدان الرطوبة فى الفم والجلد.

- فقدان الوزن غير المبرر وبشكل سريع دون تغيير فى النظام الغذائى.

التعامل مع انخفاض أو ارتفاع السكر

أوضح استشارى الجهاز الهضمى أنه عند التعامل مع انخفاض السكر للطفل يجب اتباع النصائح التالية، التى تبدأ أولا من استعداد الأم فى المنزل بضرورة إعطاء الطفل وجبة خفيفة تحتوى على السكر سريع الامتصاص، مثل العصير أو أقراص الجلوكوز.

التأكد من استقرار الحالة بعد 15 دقيقة من تناول السكر، كما يجب الانتظار لمدة 10-15 دقيقة ثم قياس مستوى السكر مرة أخرى، إذا كان لا يزال منخفضا، يفضل تناول المزيد من السكر تحت إشراف طبى فى المدرسة.

فى حالة ظهور الأعراض السابقة، يجب على المعلم أو زملائه إخطار الشخص المسؤول فورا، ويتبع ذلك تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات المعقدة، مثل الساندويتش أو البسكويت.

أما فى حالة التعامل مع ارتفاع السكر يجب الانتباه إلى ما يلى:

- شرب الماء بكمية كافية، فهو يساعد على التخلص من السكر الزائد عبر التبول، مراقبة مستوى السكر بانتظام، فيجب على الطفل قياس مستوى السكر باستمرار، وإذا كان مرتفعا، قد يحتاج إلى جرعة إضافية من الأنسولين حسب توجيهات الطبيب.

- تجنب الأطعمة السكرية.

- إذا كان مستوى السكر مرتفع، تجنب إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة أو السكريات.

- فحص مستوى السكر فى الدم فوراً إذا شعر الطفل بالتعب الشديد أو لوحظ زيادة فى العطش أو التبول.