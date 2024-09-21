شكرا لقرائتكم خبر عن المبالغة في متابعة الأطفال للكرتون.. أضرار نفسية وتربوية حادة والان مع تفاصيل الخبر

الكرتون نوع من الترفيه لا شك أنه يجذب كل الصغار حتى الكبار لم يسلموا من هذا الانجذاب، ولكن هل هناك بعض التأثيرات لرؤية الكرتون على الأطفال؟

أجاب تقرير نشر في موقع kindes bedi مؤكدًا أن الكرتون له بعض الإيجابيات البسيطة والتي من بينها:

الاعتدال في رؤية الكرتون له تأثيرات إيجابية على اللغة بشكل خاص وقدرة الطفل على إتقانها كذلك بعض المشكلات الاجتماعية

التجارب الحسية والصور المتلاحقة تلك التجربة تنمي من خيال الطفل وبشدة كذلك تجذبه جذبًا شديدًا وتعزز أيضًا من صحة حواسه.

تمكنوا من تعزيز وتطوير مهارات القدرة على حل المشكلات

أما العيوب فهي كثيرة والتي من بينها:

يعاني الطفل الذي يتابع الكثير من المسلسلات الكرتونية بشكل مبالغ فيه من مجموعة من المشكلات والتي من أهمها تقليد الطفل الأعمى لهذه النوعيات من الكرتون نتيجة توحده التام معها

الإفراط في مشاهدة الكرتون يخلق ميولاً عدوانية لدى الكثير من الأطفال تقليدًا لما يرونه من سرعة وعنف.

الإفراط في مشاهدة الكرتون يؤدي إلى تأثيرات سلبية على نفسية الطفل قد يجعله غاضب متقلب المزاج.

بعض أنواع الكرتون لا يمكن رؤيتها للسن الصغير لذلك عليك أن تكون حذرًا عند اختيارك المحتوى المناسب لابنك أو ابنك.

يتأثر الأطفال سلبًا بما يراه في الكرتون من عنف وبلطجة وبعض الأفعال السريعة الخطيرة التي لا يمكن تطبيقها في الواقع.

التعرض المفرط للكرتون يؤدي الى تقصر القدرات العقليه والمخيه للغايه، وبالتالي يتأثر ذكاء الطفل رويدا عند رؤيته للكرتون لعدم قيامه بالكثير من الوظائف الهامه في مرحله نمو

ينفصل الطفل الذي يشاهد الكرتون على الدوام من الانفصال عن الواقع وبالتالي يصبح غير متزن وغير قدر على التعامل مع الآخرين وقد يصبح عدوانيا للغاية.

التأثر سلوكيًا بشكل سلبي نتيجة التعرض لمواد غير لائقة لا تناسب عمر الطفل.

التأثر نفسيًا بسبب عدم القدرة على التعامل مع الآخرين.

الميل الحاد للعنف والعدوانية والضرب أيضًا.

تتأثر ثقافةالطفل الجنسية وطبيعه فهمه رويدًا، تتأثر هذا التأثر بالسلب

اضطرابات نفسية ومزاجية وعصبية حادة في بعض الحالات.