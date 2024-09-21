شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش ساندوتشات اللانشون فى المدرسة.. أكلى طفلك العيش البلدى والفول والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة قدوم موسم الدراسة، وحيرة الأمهات فى اختيار اللانش بوكس الصحى للأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة أو عمل الساندوتشات والتفرقة بين الأطعمة الصحية والأطعمة غير الصحية فى الوجبة المدرسية.

تنصح الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، الأمهات بتجنب الوجبات السريعة، لأن الوجبات السريعة خطر جدا على صحة الأطفال، والاعتماد على العيش البلدى بدلا من العيش الأبيض أو الفينو، لأن العيش البلدى مفيد للطفل.

وأضافت: "بلاش اللحوم المصنعة" لأن الأم تستسهل وتعمل ساندوتشات من اللحوم المصنعة التى تحتوى على المواد الحافظة والألوان والسكر والمواد الحافظة الخطيرة على صحة الطفل ويفضل استبدال هذه الأطعمة بالأطعمة الصحية مثل البيض والجبنة قليلة الملح والجبن القريش، بالإضافة إلى وضع الخيار والخس والجرير والجزر أمام الطفل بدلا من البسكويت والأطعمة المحتوية على الدهون غير الصحية، مضيفة أن الفول مفيد جدا وكل البقوليات مفيدة جدا للطفل.

وأشارت إلى أن الأم يجب ان تحرص على صنع الطعام فى المنزل كما يمكن صنع العيش بالردة، ونعود للأطعمة الصحية التى كان يتناولها نتناولها نرجع لزمان ونعمل الأطعمة بأيدينا ولا نشترى أجدادنا لأن الوجبات السريعة مكلفة وغير صحية.

وأضافت، إنه لابد من مراجعة كمية السكر الموجودة على كل المعلبات ومراجعة كميات السكر فى كل ما يباع لأنه لا يتم وضع كميات السكر الحقيقية على المعلبات، ويجب تناول الخضروات بكثرة ونرجع للطبيعة ونتخلص عن الألون وأكياس البطاطس، والشيكولاتة المليئة بالسكر.

وأوضحت، إنه يجب على الأم أن تعود إلى الأطعمة الطبيعية، موضحة إن الشيكولاتة الداكنة هى المفيدة، وتنصح بتناول الفاكهة والخضروات والأطعمة الطازجة والابتعاد عن اكياس البطاكس المقلية والتى يمكن صنعها بقليل من الزيت فى المنزل، موضحة ، إنه يمكن إعطاء الطفل البطاطا وهى تحتوى على فيتامين" أ "وفيتامينات أخرى كثيرة، وألياف، كما يمكن التخلص من السكريات والنشويات الكثيرة التى يتناولها الطفل عندما يشعر بالجوع، واستبدالهم بالخيار والخس والجرجير والجزر ونضعهم فى مكان قريب أمامه بالإضافة إلى ممارسة الحركة والمشى .