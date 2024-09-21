شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك مساعدة شخص يعاني من نوبة هلع؟ والان مع تفاصيل الخبر

التعرض لنوبة هلع قد يكون تجربة مخيفة في بعض الأحيان، ليس فقط للشخص الذي يمر بالنوبة، بل وأيضًا للمحيطين به الذين يحاولون المساعدة، فليس من الصعب معرفة ما يجب قوله أو فعله لمساعدتهم على العودة إلى الشعور بالطبيعية فحسب، بل قد يكون من الصعب أيضًا التحكم في مشاعرك، خاصة إذا كنت لا تفهم تمامًا ما يحدث.

وبفضل بعض المعرفة الأساسية والفهم والتعاطف يمكنك بكل ثقة مساعدة شخص تهتم به على العودة إلى حالة الهدوء بأمان، وسواء كانت هذه هي نوبة الهلع الأولى التي يتعرض لها أو واحدة من بين العديد منها، فإن معرفة ما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله يمكن أن يساعدك في مساعدته، وفقا لما نشره موقع health

علامات نوبة الهلع

نوبات الهلع مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص كل عام، حتى الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم باضطراب الهلع قد يصابون بنوبة هلع، وفي الواقع يعاني ما يصل إلى واحد من كل خمسة أشخاص من نوبة هلع مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وتستمر نوبات الهلع عادة لمدة تتراوح بين 5 إلى 30 دقيقة، على الرغم من أن بعض الأعراض قد تستمر لفترة أطول قليلاً. فيما يلي بعض

العلامات التي تشير إلى أن شخصًا آخر يعاني من نوبة هلع:

قلق شديد

ارتعاش أو اهتزاز

الشعور بالدوار أو الدوار أو الإغماء

التعرق المفرط أو الهبات الساخنة

خفقان القلب أو نبضات في الصدر

صعوبة في التنفس

ضيق أو ألم في الصدر

قشعريرة

خدر في اليدين أو القدمين

الغثيان أو القيء

اضطراب في المعدة

الخوف من فقدان السيطرة أو الموت

ماذا تفعل إذا أصيب شخص بنوبة هلع

عندما يصاب الشخص بنوبة هلع، من المهم أن يبقى هادئًا ويتذكر أن ما يعانيه سوف يمر ببطء وسيعود جسمه إلى حالته الطبيعية.

وعندما يعاني أحد أحبائك من نوبة هلع، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقديم الدعم والرعاية:

اسألهم عما يحتاجون إليه: اكتشف ما إذا كانوا يرغبون في أن تفعل شيئًا ما أو إذا كان هناك شيء قاموا به من قبل نجح معهم في نوبة هلع سابقة.

قلل من مصادر التشتيت إن أمكنك: ساعدهم على الانتقال إلى مكان آمن وخاص إذا بدوا منفتحين على ذلك أو اسألهم إذا كانوا يريدون الجلوس. حتى الخروج لاستنشاق الهواء النقي قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص.

استمع إليهم: إذا كان لديهم شيء ليشاركوه أو يطلبون شيئًا محددًا، فتأكد من الاستماع إليهم، والتحقق من مشاعرهم، وفعل ما بوسعك لتلبية طلباتهم.

كن داعمًا: تحدث بهدوء ولطف باستخدام جمل قصيرة وبسيطة. ذكّرهم بأن هذه المشاعر ستزول قريبًا. قد يكون من المفيد أيضًا الاعتراف بالرعب الذي يعيشونه وإخبارهم بأنك موجود لدعمهم في أي شيء يحتاجون إليه.

شجعهم على تجربة استراتيجيات التكيف: على سبيل المثال، قد يكون بعض الأشخاص مهتمين بتجربة تقنية التنفس مثل التنفس الصندوقي بينما قد يفضل آخرون العد تنازليًا من 100. دعهم يرشدونك إلى ما يريدون تجربته لمساعدتهم على الشعور بالهدوء مرة أخرى.

ابق معهم: كن صبورًا أثناء تعاملهم مع مشاعرهم وابقَ معهم طوال نوبة الهلع - ما لم يطلبوا منك المغادرة أو إعطائهم مساحة. يجب عليك أيضًا محاولة الحفاظ على سلامتهم إذا استطعت، خاصةً إذا كان ذعرهم يدفعهم إلى المخاطرة مثل محاولة الدخول في حركة المرور أو محاولة النزول من قطار متحرك.

