شكرا لقرائتكم خبر عن الإلحاد والاكتئاب.. اعرف العلاقة بينهما وإزاي تحمي نفسك والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على الصحة العقلية أمر ضرورى للغاية للوقاية من الأمراض النفسية الشائعة التي قد تكون مدخلًا في كثير من الأحيان لأفكار متطرفة وسلبية وقد ينتهى الأمر بتوجهات غريبة عن مجتمعنا مثل الإلحاد، على سبيل المثال وليس الحصر، لذلك من المهم مراقبة الأعراض النفسية التي يمكن أن تظهر علينا ومحاولة علاجها من خلال استشارة طبيب نفسى أو ما إلى ذلك من أجل إنقاذ أنفسنا وأسرتنا والمجتمع الذى نعيش فيه.

ويرتبط الألحاد بالعديد من العوامل سواء كانت نفسية أو شخصية أو مجتمعية، كما أن ما يؤثر في توجهاتنا في السنوات الأولى من العمر يمكن اعتباره ضمن العوامل النفسية المختبئة في اللاوعي، إلا إنها ورغم احتمالية نسيان أسبابها، تبقى حاضرة في توجيه العقل والتصورات.

ويعتبر الاكتئاب، مدخل للعديد من الأمراض سواء كانت صحية أو نفسية، لذلك من الهم جدًا أن نكون على دراية بأعراضه وأسبابه من أجل الوقوف عليها ومحاولة علاجها في وقت مبكر تفاديًا لأى مشكلة.

فيما يلى.. أعراض الاكتئاب حسبما أفاد موقع "healthshots" الشعور باليأس

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بمشاعر اليأس وانعدام القيمة، يمكن أن يكون مصحوبًا بالذنب والشعور بالوحدة غير المناسبين، إذا كنت تشعر باليأس، استشر خبيرًا في الصحة العقلية على الفور.

فقدان الاهتمام

هل فقدت الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها من قبل؟ يمكن أن يمتص الاكتئاب الاستمتاع بمعظم لحظات الحياة.

فقدان الشهية

فقدان الشهية قد تشير إلى أنك تعاني من الاكتئاب، قد يستمر تغير الوزن والشهية لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

التعب

التعب هو عرض آخر من أعراض الاكتئاب، ويمكن أن يصبح أسوأ إذا ترك دون علاج، يمكن أن يسبب الاكتئاب التعب الشديد ويجعل من الصعب عليك القيام بأبسط الأشياء، مشاكل النوم، والإجهاد، والنظام الغذائي، أو بعض الأدوية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التعب الناتج عن الاكتئاب.

عدم القدرة على التركيز أو اتخاذ القرارات

يعد عدم القدرة على اتخاذ أي قرارات أحد أكثر الأعراض النفسية شيوعًا للاكتئاب التي قد تواجهها، إذا لم تكن قادرًا على التركيز على الأشياء من حولك، فأنت بحاجة إلى التواصل مع طبيبك للتأكد من ذلك.

الأرق

الأرق هو عندما تكون غير قادر على الاسترخاء، إما بسبب القلق أو الملل. يمكن للأشخاص المصابين بالاكتئاب أن يؤثروا عليك عقليًا أو جسديًا، مما يسبب لك القلق والتوتر.

الآلام غير المبررة

هل تعاني من الكثير من الصداع؟ أو آلام في المعدة؟ يميل الأشخاص المصابون بالاكتئاب إلى تجربة أنواع مختلفة من الألم في أي جزء من الجسم، يمكن أن يؤثر على العضلات والمفاصل والظهر.

إن مجرد التحدث إلى شخص يهتم بك أمر بالغ الأهمية للتعامل مع مشاعر الاكتئاب والوقاية من أي مخاطر قد تترتب عليه في المستقبل، وليس من الضروري أن يكون الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على إصلاحك، فقط حاول تفريغ المشاعر السلبية لديك قفقد يساعد ذلك على تهدئتك وإذا لم تستطع عليك الذهاب لطبيب نفسي من أجل المساعدة.