شكرا لقرائتكم خبر عن علامات سهلة تكشف إصابتك باضطراب الدونية وعقدة النقص والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالدونية اضطراب نفسي يصيب الكثير من الأشخاص دون أن يكتشفوا هذا الأمر، فالبعض منهم يواجهونه لإثبات العكس، والبعض منهم يلجأ للعلاج وهو الحل الأمثل.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ايفري داي هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك مجموعة من العلامات يمكن أن تدل على إصابتك باضطرابات نفسية، تسبب لك اضطراب تشوه الذات النفسي والشعور بالدونية، والتي من أهمها:

المقارنة الدائمة داخل عقلك لا تتوقف أبدا بينك وبين الآخرين هذا الشعور دلالة على الشعور بالدونية الشديدة واضطراب تشوه الذات

اضطراب تشوه الذات يجعلك تنظر لنفسك نظره منقوصة تعاني خلالها من الحرمان الدائم على الرغم من منافاة هذا الأمر مع الواقع

اضطراب تشوه الذات قد يجعلك شكاك لدرجة كبيرة ولا تتيقن من اي شيء

اضطراب تشوه الذات يصدر لك صوره سلبية عن نفسك ويجعلك غير قادر على الاقتناع بانك تستحق الأمور الجيدة

هذا الاضطراب يجعلك ترى نفسك مليئا بالاضطرابات النفسية وأنك غير مؤهل لأي عمل

هذا الاضطراب يجعلك في حالة من العزلة والوحدة والرغبة في الانسحاب من المجتمع بشكل عام

اضطراب يعزز لديك الرغبه في إثبات أنك تثق في نفسك من خلال زيادغه الحس الفكاهي التحدث عن انجازاتك بشكل مبالغ فيه

وغيرها الكثير من العلامات والأعراض التي يجب على المريض الإنتباه لها واللجوء مبكرا لطبيب مختص يعزز من الصحة النفسية وطريقه العلاج تكون بالجلسات السلوكية و الادوية في بعض الحالات.