شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للتخلص من الإسراف فى الخيال وأحلام اليقظة المرضية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن وصف الخيال بأنه الهروب من عالم حقيقي غير سار إلى عالم وهمي أكثر إثارة وقبولاً، ولكن إذا وجدت نفسك تستغرق بأحلام اليقظة أكثر مما تعيش، فقد يكون الوقت قد حان للتوقف وتعلم كيفية التوقف عن الخيال، نظرًا لأن الخيال فى هذه الحالة وسيلة يلجأ لها عقلنا للابتعاد عن الواقع، ويجب أن تتعلم كيفية التعامل مع هذه العادة من أجل مواجهة العالم بنهج أكثر عملية، مع عقل خالٍ من الفوضى، ووفقا لما نشره موقع healthshots

قد تحدث الأوهام لأسباب عديدة، وقد يكون اضطراب الصحة العقلية عاملاً مساهماً في التخيل، وقد تنتج الأوهام أيضاً عن أمراض عقلية سريرية مثل اضطراب الشخصية الناتج عن البارانويا، أو اضطراب الشخصية الحدية، أو اليأس والقلق. وقد تنتج العديد من الأوهام أيضاً عن مشاكل في علاقات الزوجين أو الأسرة أو إعجاب الفرد بشخص ما وبعض الناس يعانون من القلق والانطواء والتفكير المفرط كصفات شخصية فطرية، مما قد يسبب التفكير المفرط.

نصائح للتوقف عن التخيل

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التوقف عن التخيل:

1. اليقظة

إن القدرة البشرية الأساسية على أن نكون حاضرين بشكل كامل، وواعين بمحيطنا وأفعالنا، وتجنب الانفعال المفرط أو الانغماس في هذه الأمور تُعرف باسم اليقظة الذهنية. وهي تتعلق بتبنى مواقفنا ومشاعرنا وسلوكياتنا ومحيطنا دون إصدار أحكام. وهناك تمارين التنفس، وتناول الطعام بوعي، ومحاولة التركيز فى كل ما نقوم به ، ويمكنك أيضًا تنفيذ تقنيات تنشط جميع حواسك وتساعدك على البقاء على الأرض مثل الاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة فيلم واستنشاق رائحتك المفضلة، وما إلى ذلك.

2. التنفس العميق والتأمل

إذا ظل الشخص متوترًا ويميل إلى الإفراط في التفكير كثيرًا، فيجب عليه تنفيذ تقنيات تقلل من التوتر في الجسم والعقل، مما يساعده على البقاء أكثر هدوءًا ووعيًا. يمكن للمرء تحسين التركيز والسيطرة على العقل والجسم والأفكار والعواطف من خلال ممارسة التأمل والتنفس المحدد الوقت.

3. حدد الأولويات والأهداف

إن التركيز على حياتك الشخصية والمهنية أمر بالغ الأهمية. فنحن غالبًا ما نعطي الأولوية لأشياء أقل أهمية. و لسنا متأكدين تمامًا مما نريده من الحياة. ونتيجة لذلك، نتخيل الكثير من الأشياء غير المرغوب فيها. إن العمل على تحقيق أهدافك المهنية والشخصية والحياتية سيساعدك على التوقف عن أحلام اليقظة. يمكنك حتى تدوين أهدافك وأحلامك للحصول على وضوح بشأن ما يتماشى معك.

4. اتخاذ القرارات في العلاقات

غالبًا ما نفتقر إلى الوضوح عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، مما قد يؤدي أيضًا إلى الخيال. عندما يكون المرء مفتونًا بشخص ما، يحدث هذا بشكل متكرر. يميل الناس إلى اختلاق رواياتهم الخاصة عندما يكون هناك نقص في الوضوح. لأنه يخلق انطباعًا بالصدق في الوقت المناسب ويطلق الدوبامين والسيروتونين في الجسم، فإن التخيل حول الشخص يجعل المرء يشعر بالسعادة أيضًا.