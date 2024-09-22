شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من النزلات المعوية.. أضف هذا المكون لطعامك والان مع تفاصيل الخبر

ظاهرة تبدو غريبة من نوعها، حيث انتشر في بعد البلدان الإصابة بالنزلات المعوية، وهذا الأمر تسبب في حدوث بلبلة بسبب دخول أغلب الحالات للمستشفيات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على النزلات المعوية وطرق العلاج.

ما النزلات المعوية

صرح الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد القومي، بأن النزلات المعوية تعتبر حالة تتسبب في التهاب المعدة والأمعاء، والسبب يرجع إلى تعرض الشخص لفيروس بكتيري أو طفيليات، موضحًا أن النزلة المعوية تعني وجود بكتيريا أو مادة مسببة للإسهال بتخرج من الميكروب الذي يمكن أن يكون فيروسًا أو بكتيريا أو طفيلي.

أعراض النزلة المعوية

وأشار إلى أن النزلات المعوية تتسبب في أعراض التهابية شديدة في الجهاز الهضمي ينتج عنها إسهال وقيء وذلك كمحاولة من الجسم للتطهير والتخلص من المواد المسببة في هذه الأعراض، كما ينتج رد فعل مناعي مثل ارتفاع حرارة الجسم والتعرق الشديد.

مضاعفات النزلة المعوية

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن جميع الأعراض تتسبب في فقدان الجسم للسوائل والمعادن التي تزيد من فرص الإصابة بالجفاف الذي يجب الإلحاق في علاجه حتي لا يصبح حالة مرضية تهدد حياة المصاب.

الفئات الأكثر عرضة للخطورة من النزلة المعوية

وأضاف، أن هناك بعض الفئات التي تعتبر عرضة للمضاعفات الصحية، والخطورة عند الإصابة بالجفاف الناتج عن النزلات المعوية، وهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أسباب الإصابة بالنزلة المعوية

في البداية أكد فكري، ضرورة التعرف على السبب الذى أسفر عن الإصابة بالنزلات المعوية، مؤكدًا أن الأسباب الشائعة هي:

- ميكروب ينتقل من الماء أو الطعام.

- بعض الأشخاص حاملين للبكتيريا بدون أعراض ويتسببون في نقلها للآخرين.

علاج النزلة المعوية

أوضح، أن علاج النزلة المعوية يعتمد على المضادات الحيوية وفي حالة الجفاف يجب أخذ المحاليل الوريدية ومحاليل معالجة الجفاف مع متابعة الحالة بالتحاليل.

الوقاية من النزلة المعوية

قدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بالنزلات المعوية، ومنها:

- غسل اليديل بشكل دائم بالماء والصابون.

- تجنب تناول الأطعمة خارج المنزل في مطاعم مجهولة الهوية.

- تنظيم المراحيض بشكل دائم وخاصة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة مصابا.

- الإكثار من تناول الليمون على الطعام فهو يقلل فرص الإصابة ولكنه ليس الحماية الكاملة، كما أنه يقوي الجهاز المناعي لأنه غني بفيتامين سي، لافتًا إلى أن هذا ما كان يتم في العصور الوسطي للوقاية من الأمراض والأوبئة.