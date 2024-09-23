شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى ألزهايمر.. 5 طرق بسيطة لتقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة خطيرة، وكثيرًا ما يطلق عليه اسم القاتل الصامت لأنه يودي بحياة الملايين من الناس على مستوى العالم، ولا يتم تشخيص العديد من الأشخاص بهذه الحالة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ارتفاع ضغط الدم يسبب 7.5 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تتطور هذه الحالة في نهاية المطاف وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، أو حتى العمى. ومع ذلك، فإن أحد أقل التأثيرات التي تمت دراستها لارتفاع ضغط الدم غير المعالج هو تأثيره على الخرف وأمراض الزهايمر.

وأثبتت الدراسات أن الفشل في علاج ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر كبير للإصابة بمرض الزهايمر وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الجسم، بما في ذلك إصابة الدماغ. يؤدي الارتفاع المستمر في ضغط الدم إلى إعاقة الأوعية الدموية تدريجيًا بمرور الوقت، مما يتسبب في عدم قدرة الدماغ على العمل بشكل صحيح. قد تصبح هذه الأوعية ضيقة أو ضعيفة أو معطلة بمرور الوقت، بسبب الضغط المفرط. يمكن أن يؤدي هذا إلى إعاقة أجزاء وظيفية من الدماغ مثل ضبط النفس والذاكرة والتفكير إلى حد كبير.

كما وجدت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine أن ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

إن مفتاح تجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم هو الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة. وفيما يلي بعض الطرق التي تساعدك على إدارة ارتفاع ضغط الدم: 1. تناول النظام الغذائي MIND

إن نظام MIND الغذائي جديد نسبياً لأنه يحتوي على عناصر مستمدة من النظام الغذائي المتوسطي مع نظام DASH الغذائي. وله تأثير إيجابي على الدماغ بما في ذلك الوقاية من الخرف. وقد وجدت دراسة نشرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة أن الأشخاص الذين يتبعون نظام MIND الغذائي يمكنهم خفض الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 53 %. ويوصي هذا النظام الغذائي بتناول الخضراوات، وخاصة الخضراوات الورقية، والتوت، والعديد من أنواع المكسرات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والأسماك، والدواجن.

2. احصل على قسط كاف من النوم

للحفاظ على وظائف المخ وتحسينها، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح أمر بالغ الأهمية. وقد ارتبط قلة النوم أو رداءة نوعية النوم بزيادة احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر. كما أن التدابير مثل الحرمان من النوم و ضمان الحصول على نوم جيد لمدة ليلة أو ليلتين في الأسبوع فعالة أيضًا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم وجوانب الذاكرة في نفس الوقت.

3. الإقلاع عن التدخين

التدخين من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وكذلك الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وإذا توقف المرء عنه فسوف تتحسن صحته بشكل كبير وستقل أيضًا احتمالات حدوث صعوبات معرفية.

4. الحفاظ على وزن صحي

إن الدهون الزائدة في الجسم تضع ضغطاً على القلب والأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام طوال الجزء الأخير من الحياة قد يمنع ارتفاع ضغط الدم بل ويعزز صحة الدماغ.

5. تقليل تناول الملح

يمكن أن يساعدك تناول كميات كبيرة من الملح على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالمشاكل المرتبطة به مثل مرض الزهايمر. وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية ، يجب على البالغين استهلاك أقل من 2 جرام من الصوديوم يوميًا، مما يعني أنه يجب عليك تناول أقل من 5 جرامات من الملح إذا كنت تريد الحفاظ على مستويات ضغط الدم والمضاعفات المرتبطة به تحت السيطرة.