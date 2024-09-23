شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض يؤكد إصابة شخص ثانى بانفلونزا الطيور في ميسوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى" CDC"، إن عامل رعاية صحية ثان أصيب بأنفلونزا الطيور في ميسوري كان يعاني أيضًا من الأعراض، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

أفاد مسؤولون صحيون أمريكيون أن عامل رعاية صحية آخر كان معرضًا لمريض من ولاية ميسوري ثبتت إصابته بإنفلونزا الطيور ظهرت عليه أعراض تنفسية لكن لم يتم اختباره لمعرفة ما إذا كان مصابًا بالإنفلونزا.

وتثير هذه الأخبار مخاوف جديدة بشأن انتقال سلالة H5N1 من فيروس إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر، وفي الأسبوع السابق، أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي كان يعتني بمريض إنفلونزا الطيور أصيب بأعراض تنفسية خفيفة وجاءت نتيجة اختباره سلبية للإصابة بالإنفلونزا.

وفي الوقت نفسه، أصيب شخص يعيش مع المريض في ميسوري بالمرض أيضًا، لكن لم يتم اختباره للكشف عن الأنفلونزا في ذلك الوقت، وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المخالط في المنزل عانى من أعراض في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن ترتبط بعدوى الأنفلونزا.

كجزء من التحقيق الجاري في الاتصال، حددت ولاية ميسوري أحد المخالطين الإضافيين للعاملين في مجال الرعاية الصحية والذي ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة ولم يتم اختباره للإنفلونزا حيث تم علاج المرض قبل بدء التحقيق"، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أحدث تحديث أسبوعي لها حول الإنفلونزا.

وكان مريض أنفلونزا الطيور، الذي لم يكن على اتصال معروف بالدواجن أو الأبقار الحلوب، قد دخل المستشفى لأول مرة في أغسطس وأثبتت الفحوص إصابته بفيروس أنفلونزا الطيور. وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان بشأن الحالة إن الشخص الذي كان يعاني من حالات طبية كامنة تعافى منذ ذلك الحين .

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، أكد نائب المدير الرئيسي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور نيراف شاه، بأن أيا من المخالطين المقربين للمريض لم تظهر عليهم علامات أو أعراض المرض، واصفا الحالة بأنها "حالة فردية" محتملة.

ومنذ ذلك الحين، تم التعرف على 3 أشخاص من المخالطين ظهرت عليهم أعراض المرض، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا مصابين بإنفلونزا الطيور.

وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها أخذت عينات دم من المريض في ميسوري ومن الشخص الذي اتصل به في المنزل، وستجري اختبارات مصلية، تبحث عن الأجسام المضادة التي قد تشير إلى الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور H5N1 ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن نتائج الاختبارات قد تستغرق عدة أسابيع.

وفي أحدث تحديث لها، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العامل الثاني في مجال الرعاية الصحية لم يخضع لاختبار الأنفلونزا لأن المرض قد اختفى قبل بدء التحقيق. وسيتم عرض نفس اختبار الدم على العامل الثاني في مجال الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان لديه أجسام مضادة لفيروس أنفلونزا الطيور.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه لا يزال من غير المعروف كيف أصيب مريض ميسوري لأول مرة بإنفلونزا الطيور.

أكد الدكتورماثيو بينيكر، مدير مختبر علم الفيروسات السريري في مايو كلينيك، إن المريض في ميسوري والمخالط في المنزل ربما أصيبا بالعدوى من نفس المصدر، أو ربما نقل أحدهما العدوى إلى الآخر، ويشير كلا السيناريوهين إلى انتشار محتمل للعدوى من إنسان إلى آخر.

وقال بينيكر: "آمل حقًا أن يكتشفوا في النهاية أنه كان هناك تعرض محتمل للحيوانات، لأن البديل مخيف بعض الشيء".

لكن الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، قال إن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر لا يعني بالضرورة أنه أصبح أكثر قابلية للانتقال بين البشر.

وقال شافنر: "يمكن أن تنتقل عدوى أنفلونزا الطيور بشكل محدود للغاية إلى الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق للغاية بالمريض الأصلي. وهذا لا يعني أن الفيروس اكتسب القدرة الجينية على الانتشار بسهولة".

ومع ذلك، فإن جميع الإصابات السابقة بإنفلونزا الطيور كانت بين الأشخاص الذين يعملون بالقرب من الأبقار والدواجن، وبالتالي فإن حالة ميسوري تثير المخاوف بشأن انتقال الفيروس إلى البشر، هذه هي الحالة البشرية الـ 14 للإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور التي يتم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2024 وأول حالة إصابة بفيروس دون التعرض المهني المعروف للحيوانات المريضة أو المصابة.

كما أشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان أصدرته عندما ظهرت الحالة لأول مرة في ميسوري، إنه تم اكتشاف إنفلونزا الطيور الآن في أكثر من 200 قطيع من الأبقار الحلوب في 14 ولاية، ولكن ليس في ولاية ميسوري، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما تم العثور على إنفلونزا الطيور في قطعان تجارية وفي الطيور البرية.

وأشار المسؤولون، إلى أن هذه هي أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور يتم اكتشافها من خلال مراقبة الإنفلونزا الروتينية.