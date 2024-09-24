شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تجنب تناول عصير الفاكهة فى وجبة الإفطار؟ تعرف على المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يُنظر إلى عصائر الفاكهة على أنها خيار صحي لتناول الإفطار، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن شربها أول شيء في الصباح قد لا يكون مفيدًا كما يبدو، ففي حين أن عصائر الفاكهة غنية بالفيتامينات، إلا أنها تأتي أيضًا مع عيوب يمكن أن تؤثر على صحتك على المدى الطويل.

ونعرض فيما يلى حسب موقع onlymyhealth المخاطر المرتبطة بتناول عصائر الفاكهة على الإفطار التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ خيارات غذائية أفضل.

1. محتوى عال من السكر



أحد الأسباب الرئيسية لتجنب تناول عصائر الفاكهة أثناء الإفطار هو محتواها العالي من السكر، ورغم أن السكر الموجود في عصائر الفاكهة يأتي من مصادر طبيعية، إلا أنه لا يزال بإمكانه رفع مستويات السكر في الدم. على سبيل المثال، يحتوي عصير البرتقال على حوالي 21 جرامًا من السكر لكل 240 مل، وهو ما يشبه ما قد تجده في المشروبات الغازية.

وأشارت دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care إلى أن تناول المشروبات المليئة بالسكر، بما في ذلك عصائر الفاكهة، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لأن الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم الناجم عن عصير الفاكهة، وخاصة على معدة فارغة، يجبر جسمك على إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، مما قد يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين - وهي مقدمة لمرض السكري.

2. نقص الألياف



أحد أهم الفروق بين الفاكهة الكاملة وعصائر الفاكهة هو عدم وجود الألياف، وهى ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

3. السعرات الحرارية الفارغة



يعتقد الكثير من الناس أن عصائر الفاكهة تملأ المعدة وتغذيها، لكنها في الواقع مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة، ولأنها تفتقر إلى الألياف، فإنها لا توفر نفس الشعور بالشبع الذي توفره الفاكهة الكاملة أو الوجبات المتوازنة، قد يمنحك شرب كوب من العصير دفعة من الطاقة، لكنه قد يجعلك تشعر بالجوع بعد فترة وجيزة.

4. التأثير على صحة الأسنان



تحتوي عصائر الفاكهة على نسبة عالية من الحموضة، مما قد يؤثر سلبًا على صحة أسنانك، يمكن أن يؤدي الجمع بين السكر والحموضة إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى، حتى العصائر التي يتم تسويقها على أنها صحية، مثل عصير البرتقال، يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص عند تناولها بشكل متكرر.

بدائل أفضل لعصائر الفاكهة



بدلاً من تناول عصير الفاكهة في الصباح، هناك بدائل صحية توفر التغذية المتوازنة، تشمل الخيارات:

الفواكه الكاملة: تناول الفواكه الكاملة يوفر الألياف، التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

العصائر: إذا كنت تستمتع بالمشروبات التي تحتوي على الفاكهة، فحاول صنع عصائر تحتوي على الفاكهة الكاملة والزبادي والبذور مثل بذور الشيا أو بذور الكتان، سيساعد هذا في الاحتفاظ بالألياف وتوفير العناصر الغذائية الإضافية.

الماء أو شاي الأعشاب: يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا، ويعتبر الماء أو شاي الأعشاب غير المحلى خيارات أفضل بكثير لتناولها مع وجبة الإفطار.

وجبة إفطار غنية بالبروتين: اختر البيض أو الشوفان أو الزبادي مع المكسرات والبذور للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم.

