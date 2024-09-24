شكرا لقرائتكم خبر عن ابنك على ما تربيه.. ازاى تزرعى الثقة في طفلك وتقربيه منك والان مع تفاصيل الخبر

بناء الثقة لدى الأطفال يشكل جزءًا مهمًا من مساعدتهم على النمو ليصبحوا أشخاصا ناضجين وناجحين، يمكن أن تؤثر الثقة على كل جانب من جوانب حياة الطفل، بدءًا من مهاراته الاجتماعية وحتى مرونته والتي تمنعه في فترة النضج من التعرض للتلاعب بأفكاره وسحبه إلى تيار التطرف الفكرى.

فهم وتشجيع الثقة بالنفس وتقدير الذات يمكن الأطفال من تجربة أشياء جديدة والتعبير عن أفكارهم والإيمان بقدراتهم، وفيما يلى حسب موقع calm نصائح لزرع الثقة في طفلك.

6 نصائح لتربية أطفال واثقين من أنفسهم

1. امدح الجهد المبذول أكثر من النتيجة



امتدح اى عمل يقوم به طفلك وشجعه على الاستمرار في المحاولة والتعلم، بغض النظر عما إذا كان قد نجح أم لا، واعترف بمدى صعوبة محاولات طفلك واحتفل بها، بدلاً من التركيز فقط على النتيجة النهائية، هذا يُظهر لطفلك قيمة المثابرة والجهد، مما قد يساعد في تطوير عقلية النمو.

2. تشجيع المخاطرة



ادعم طفلك عندما يجرب أنشطة جديدة أو يخطر بباله أفكار جديدة، وأكد له أنه لا بأس من الفشل، يمكن أن يساعده هذا التشجيع على تعلم أن الفشل يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو النجاح، قم بإنشاء بيئة آمنة حيث يمكنه اختبار حدوده والتعلم من الأخطاء دون خوف من الانتقاد .

3 . دعمه وإعطاؤه ثقتك



أظهر ثقتك في أفعالك وقراراتك اليومية لتظهر كيف تتعامل مع التحديات بمرونة، شارك عملية تفكيرك عندما تتخذ القرارات أو تحل المشكلات، لأن هذا يوضح له أنه من الطبيعي أن تشعر بعدم اليقين في بعض الأحيان، تقديم نموذج للثقة في الحياة الواقعية يمكن أن يعلم الأطفال كيفية مواجهة الصعوبات بإيجابية.

4. حدد أهدافًا قابلة للتحقيق



ساعد طفلك على تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق للمساعدة في بناء شعوره بالإنجاز واحترام الذات، قم بتقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر يمكن إدارتها وتتبع التقدم معًا على مخطط، احتفل بالانتصارات الصغيرة للمساعدة في تعزيز إيمانه بنفسه.

5. تعليم مهارات حل المشكلات



أرشد طفلك إلى التفكير في التحديات وتطوير حلول خاصة به بدلاً من التسرع في حل المشكلات نيابة عنه، يمكن أن يساعد هذا في تعزيز مهارات اتخاذ القرار والتفكير النقدي لديه، وتعزيز الاستقلال ، ابدأ بمشاكل بسيطة في المنزل أو بالواجبات المنزلية وناقش الحلول الممكنة معًا.

6. تشجيع التعبير عن الرأي



دع طفلك يشارك أفكاره وآرائه حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، أظهر اهتمامًا حقيقيًا بما يقوله، واتبع اقتراحاته كلما أمكنك لإظهار تقديرك لآرائه.

