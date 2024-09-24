علامات تحذيرية بالقدم تخبرك بضرورة ذهابك للطبيب

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التواءات الكاحل والإصابات هي الأسباب الشائعة لألم الكاحل، ولكن متى يمكنك العناية بها في المنزل مقابل طلب العلاج الطبي المتخصص، تشكل كاحليك جانبًا مهمًا من قدرتك على الجري والمشي وأداء أنشطة الحياة اليومية، لذلك عندما تشعر بالألم، عليك أن تكون ذكيًا في طلب المساعدة.

الأسباب الشائعة لألم الكاحل

وفقا لموقع clevelandclinic يمكن أن ينشأ ألم الكاحل بسبب مشاكل مختلفة تتراوح من الإصابات الشديدة إلى الالتهاب المزمن والتدهور في المفصل.

عندما تعاني من آلام الكاحل، فقد تأتي فجأة وتستمر لأيام متواصلة، أو قد تتطور على مدى عدة أسابيع، وتزداد سوءًا كل يوم، فهم سبب الألم أمر بالغ الأهمية لمعرفة متى يجب عليك طلب المساعدة من الخبراء.

تعد الإصابات أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الكاحل وقد تحدث نتيجة للتعثر أو السقوط أو ممارسة الرياضة، تتضمن بعض الأسباب الشائعة الأخرى لألم الكاحل الحالات التالية:

التهاب الأوتار

الالتواءات

الكسور

التهاب المفاصل

النقرس

العدوى

تمزق وتر أخيل

آلام الكاحل منتشرة على نطاق واسع، وخاصة عندما يتجاوز عمرك 65 عامًا أو تشارك في رياضات تتطلب منك القفز أو إجراء تغييرات مفاجئة في الاتجاه، كما أن السمنة تؤثر سلبًا على مفاصل الكاحل، مما يؤدي إلى هشاشة العظام والتآكل المزمن.

كن على علم بهذه الأعراض

يعد ألم الكاحل أحد العلامات المهمة لوجود مشكلة في الكاحل، يمكن أن يكون الألم شديدًا وحادًا أو نابضًا ومؤلمًا بشكل متقطع طوال اليوم، ومع ذلك، في معظم الحالات، يكون ألم الكاحل مصحوبًا بأعراض أخرى ، مثل:

تورم

الالتهاب هو استجابة جسمك للتلف أو الإصابة، مما يؤدي إلى تورم متوسط إلى شديد حول المفصل، بعد الإصابة، من الشائع أن يحدث تورم في الكاحل. يؤدي هشاشة العظام أيضًا إلى تورم الكاحل.

انخفاض نطاق الحركة

يؤدي الألم والتصلب والتورم إلى انخفاض نطاق الحركة في الكاحل، وحتى مع الرعاية المنزلية، يمكن أن تعني هذه العوامل صعوبة في الحركة والمشي.

عدم استقرار الكاحل

إذا كان أحد أو أكثر الأوتار في كاحلك ضعيفًا أو مصابًا، فقد تعاني من عدم استقرار المفصل، كما أن عدم استقرار الكاحل يجعلك أكثر عرضة للإصابة بتكرار التواءات أو إصابات الكاحل.

متى تطلب المساعدة عند الشعور بألم الكاحل

لا تتطلب كل آلام الكاحل طلب الرعاية الطبية على الفور، إذا كان الألم ناتجًا عن إصابة ويبدو أنه يتحسن مع الراحة والعناية المنزلية، فقد تكون بخير.

ومع ذلك، إذا كان الألم شديدًا أو يقطع أنشطتك اليومية، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية على الفور، فقد يؤدي السماح للألم بالاستمرار إلى المزيد من الضرر والمضاعفات طويلة الأمد في مفصلك.

من المهم أيضًا طلب الرعاية الطبية إذا كنت تعاني من إصابة في الكاحل وتواجه صعوبة في وضع وزنك عليه، قد يكون لديك كسر في المفصل أو تمزق في الوتر، وهو ما لن يتحسن بدون مساعدة.

حتى لو كان الألم خفيفًا، يجب عليك طلب الرعاية الطبية إذا لم يتحسن بعد عدة أيام من الراحة والثلج والأدوية المضادة للالتهابات، إذا لم تتحسن أعراضك، فهذا يشير إلى حدوث شيء آخر في مفصلك.

