شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب علاج الدرن أثناء الحمل؟ وأخذ التطعيم عند التعرض لخربشة القطط فورا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ميساء عبد الله أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بطب الزقازيق، خلال المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم عقد جلسة عن السيدات الحوامل والأمراض التى تصيبهم وتصيب الجنين أيضا، موضحة إن الوقاية خير من العلاج، ومؤكدة على ضرورة إجراء اختبارات للفيروسات الكبدية قبل الحمل، مثل فيروسي سى و بى ، لأن فيروس بي ينتقل إلى الجنين.

وأضافت، أنه إذا ثبت إصابة الأم بالفيروس لابد أن يحصل الطفل بعد الولادة مباشرة على الأجسام المضادة لفيروس بي بالإضافة إلى لقاح فيروس بي، مؤكدة أن الحامل يمكن أن تصاب بتسمم بكتيرى أثناء الحمل إذا أصيبت بأمراض بالمسالك البولية وعدم اكتشافها مبكرا وعلاجها.

وقالت، إنه تم التحدث عن مرض الدرن أثناء الحمل والأدوية المناسبة للمرأة أثناء الحمل عند الاصابة بالدرن، حيث إن لدينا أدوية بدرجات معينة لعلاج مرض الدرن يطلق عليها A.B.C.Dـ موضحة أنه لا يتم إعطاء الحامل الأدوية A خلال فترة الحمل، مشيرة إلى أن أى عدوى أثناء الحمل لابد من علاجها فورا ولكن بالأدوية الآمنة التى لا تسبب عيوب للجنين.

وأشارت إلى أن الأدوية التى تحتوى على السلفا ممنوع تناولها فى الفترة الأخيرة للحمل لمنع إصابة الطفل بالصفراء، وتؤثر على المخ وخاصة فى الأيام الأولى التى تسبق الولادة.

وأوضحت، أنه تم عقد جلسة خاصة عن الإجراءات المتبعة للحماية من الحيوانات الأليفة عند تربيتها بالمنزل، مشيرة إلى إنه يجب أن يتم فحص الحيوان عند طبيب بيطرى لمعرفة مدى إصابته بأمراض معينة لأن الحيوان يمكن أن ينقل عدوى للأشخاص الذين يعيشون معه فى المنزل، مشيرة إلى أنه عند التعرض للخربشة أو العض من حيوان أليف مثل القطط أو الكلاب، فلابد من التوجه على الفور لأخذ التطعيم المناسب، موضحة أنه إذا كان يتم متابعة الحيوان باستمرار من قبل الطبيب ويحصل على التطعيمات اللازمة فلا يأخذ الشخص التطعيم لأنه محمى بالتطعيمات.

وقالت، إن هناك معلومة يجب على الناس معرفتها وهى أن القطة أو الكلب يمكنهما نقل مرض السعار فإذا تعرض الإنسان للخربشة أو العض من الحيوان الأليف فلابد من الحصول على التطعيم اللازم للوقاية من الأمراض.

وأضافت، أن الطفل أو الشخص البالغ إذا تعرض للعض من حيوان أليف لابد من أخذ تطعيم الأجسام المضادة للوقاية من العدوى خلال 48 ساعة من الاصابة، وإلا قد يؤثر الأمر على المخ والأعصاب ويمكن أن يصل الى حد الوفاة، ولذلك لا يجب أن ننتظر حتى تحدث أعراض لذلك الوقاية خير من العلاج سواء تعرض للخربشة أو العض.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيعقد جلسة خاصة عن تأثير الحروب على الأمراض المعدية، كما أن نزوح الناس واللاجئين يمكن أن تنقل أمراض إلى الأماكن التى سيتم النزوح إليها، كما سيتم عرض جلسة أخرى عن كيفية منع تكوين البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، كما سنتحدث عن الجديد فى زراعة الكبد.

وقالت الدكتورة ميساء عبد الله، إن المؤتمر يناقش أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء، موضحة أن المؤتمر حصل على الاعتماد من الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد وهى يحتاجها الطبيب للترقية، كما يقدم المؤتمر ما هو الجديد للأطباء الشبان، وسيتم تقديم 5 جوائز للسفر للخارج للمتفوقين فى الأبحاث من الأطباء الشبان، وسيتم الإعلان عنها فى المؤتمر موضحة، إن هذه المؤتمرات تفيد الأطباء الشبان على الإطلاع على ما هو جديد بدلا من السفر لحضور المؤتمرات العالمية فى الخارج.



خلال المؤتمر



د ميساء عبد الله