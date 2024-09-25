شكرا لقرائتكم خبر عن سيب الأكل يبرد شوية ..فوائد غير معروفة للطعام البارد والان مع تفاصيل الخبر

تأكله ساخنا أم باردا؟ لطالما كان هذا السؤال المحير للكثير من الأشخاص، هل يأكل الطعام باردا ومثلجا أم يأكله ساخنا؟



وفقا لتقرير نشر في موقع ifoodbag الطبي المعني بصحة الإنسان وغذائه، فإن الأطعمة الساخنة لها فوائد عديدة وكذلك الأطعمة الباردة للصحة والأمعاء.

وتابع التقرير موضحا أن الأطعمة الباردة لها الكثير من الفوائد التي تجعلها من افضل طرق تناول الطعام،ولا نقصد هنا في البرودة المثلجة، ولكن نقصد البرودة النسبية الطفيفة.

ومن أبرز هذه الفوائد:

حفظ الأطعمة بدرجات حرارة باردة يساعد على الحفاظ على مذاقها ونضارتها والفيتامينات والمعادن والعناصر التي تحتوي عليها مما يجعلها تصل إلى معدة الإنسان بقيمتها الغذائية الكاملة دون فقدان أي عنصر مما يفيد الجسم ويعزز المناعة

الأطعمة الباردة تحد من نمو البكتيريا الضارة وانتشارها نظرا للحفاظ عليها في درجات حرارة منخفضة تحميها من هذه البكتيريا

الطعام البارد مقارنة بالطعام الساخن يعزز صحة الأمعاء لأنه يحمىي الأمعاء من أيه مشكلات معوية قد يسببها تعرض الاطعمة الساخنة لدرجات حرارة عالية، مما يسبب لها الفساد او فقدان القيمة الغذائية.

قد تجعلك المشروبات والأطعمة الباردة مرتعشا في البدايه أو تشعر بالقشعريرة، ولكنها بعد فتره قصيرة تشعرك بالدفء لأنها تتطلب من الجسم طاقة وبذل طاقة أكثر لهضمها مما يعزز من شعورك بالدفء خاصة في ليالي الشتاء

تناول الطعام البارد يعزز من عملية الهضم ويزيد من تعقدها في ذلك يعمل على بذل الجسم قدر أكبر من الطاقة لهضم الدهون والأطعمة الباردة وبالتالي يشعر الانسان بالدفء والحيوية والنشاط أيضا.

ونصح التقرير بعدم المغالاة في تناول الطعام البارد في كل وجبات اليوم بل إن الإعتماد والتنويع بين الطعام الساخن الدافئ وبين الطعام البارد أمر في غاية الأهمية للاستفادة المعدة القصوى من الطعام وعناصره.