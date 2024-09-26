نجاح أول عملية تركيب مفصل صناعي للركبة بتقنية الروبوت بمدينة الملك سلمان الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل الصناعية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إجراء عملية تركيب مفصل صناعي للركبة بتقنية الروبوت المساعدة لسيدة سعودية في العقد السابع من العمر تكللت ولله الحمد بالنجاح، كأول عملية جراحية باستخدام تقنية “الروبوت” بمستشفيات التجمع الصحي.

وبين التجمع أنه بعد إكمال الفحوصات الطبية اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية تلبيس مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالتها وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد إكمال برنامجها العلاجي.

وأوضح التجمع أن استخدامات الأنظمة الروبوتية في جراحة استبدال المفاصل تُمثل تقدمًا كبيرًا في إجراءات جراحة العظام، ويعزز هذا النظام الدقة في محاذاة العظام ووضع الزرعات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج الجراحة وتقليل أوقات التعافي للمرضى.

وأضاف التجمع أن نظام الروبوت يساعد الجراحين على تحقيق تناسق مثالي ومحاذاة دقيقة، مما يقلل من مخاطر المضاعفات، ويحسن وظيفة المفاصل، كما يساعد على تقليل الألم بعد الجراحة، وتسهيل عملية التأهيل، وزيادة احتمالية تحقيق نتائج ناجحة على المدى الطويل.

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