مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز يُنظم ورشة عمل عن “جراحة مناظير الركبة المتقدمة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ممثلًا بقسم جراحة العظام، ورشة عمل “جراحة مناظير الركبة المتقدمة”، بالتعاون مع قسم التشريح السريري، وذلك خلال يومي 20-21 سبتمبر الجاري.

وتضمنت الورشة محاضرات عن أحدث تقنيات جراحة المناظير لعلاج مشاكل الركبة والكتف، بالإضافة لعمل تدريب باستخدام أحدث أجهزة المناظير بمشاركة عدد من جراحي العظام من جميع أنحاء المملكة.

وأوضح استشاري جراحة العظام الدكتور فهد عبدالجبار، أن المستشفى الجامعي وكلية الطب يسعون لجعل الجامعة مقرًا تدريبيًّا للجراحين على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى ورشة العمل تأتي ضمن الخطط و البرامج التدريبية للمستشفى، لرفع كفاءة الأطباء في التعرف على أساسيات استخدام مناظير الركبة في التشخيصات المختلفة.

بدوره، بيّن رئيس قسم التشريح السريري عماد هندي، أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير مهارات أطباء جراحة العظام باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، والتي تتواءم مع مستهدفات برنامجي تنمية القدرات البشرية والتحول الصحي إحدى برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن إدارة المستشفى تحرص على تطوير خبرات وكفاءة الأطباء من خلال التدريب والتعليم المستمر وتأهيليهم على كل ماهو جديد وفق التخصص مما ينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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