قلة نوم الأم تؤخر النمو العصبي للمولود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة صينية حديثة أن النساء الحوامل اللائي لا يحصلن على قسط كاف من النوم أقل من 7 ساعات في الليلة هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من تأخر النمو العصبي.

وأوضحت الدراسة أن النساء اللائي يعانين من قلة النوم خلال الحمل يكن أكثر عرضة لخطر ضعف تحمل الجلوكوز ومقاومة الإنسولين ومرض السكري الحملي، وقد يكون أطفالهن أكثر عرضة لخطر التعرض لتأخر النمو العصبي، حيث يكون هؤلاء الأطفال أبطأ في تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية والسلوكية والحركية والإدراكية أو الكلامية.

وتوصل الباحثون إلى نتائج هذه الدراسة بعد تحليل بيانات النوم من 7059 ثنائيا من الأمهات والأطفال من ثلاثة مستشفيات مختلفة في الصين، حيث قاموا بفحص الأطفال بحثا عن تأخيرات النمو من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات وحللوا العلاقة بين مدة نوم الأم وخطر تأخر النمو العصبي.

وأكدت نتائج الدراسة أنه قد ترتبط قلة النوم أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة بمشكلات النمو العصبي لدى الأطفال، ما يؤثر على قدراتهم المعرفية وتطورهم السلوكي وقدراتهم على التعلم، كما أن الأطفال يكونون معرضين لخطر أكبر من تأخر النمو العصبي عندما تعاني أمهاتهم من اضطراب النوم أثناء الحمل، إذ قد يؤثر اضطراب النوم أثناء الحمل على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى الأم، وبالتالي يؤثر على بيئة نمو الجنين.

وأبانت أنه قد يكون هناك ارتباط إيجابي بين مستويات الببتيد سي في دم الحبل السري وتأخر النمو العصبي لدى النسل، ما يشير إلى أن عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى الأم أثناء الحمل قد تؤثر على إفراز الإنسولين لدى الجنين، وبالتالي نموه العصبي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة آنهوي الطبية ومختبر وزارة التعليم الرئيسي لصحة السكان عبر دورة الحياة في هيفاي بالصين الدكتور بينج تشو: إن تحسين عادات النوم أثناء الحمل يؤدي إلى منع أو تقليل خطر حدوث مشكلات النمو العصبي لدى الأطفال.

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