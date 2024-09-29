الثلاثاء المقبل.. انطلاق ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنظم الهيئة السعودية للبياناتِ والذكاءِ الاصطناعي “سدايا” وجامعة الملك سعود، ملتقى الذكاءِ الاصطناعي التوليدي في الصحة، يوم الثلاثاء المقبل، لتعزيز المعرفةِ في المجال ِ وتطبيقاته.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في الذكاءِ الاصطناعي التوليدي ودورِه في تطوير القطاع الصحي.

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