شكرا لقرائتكم خبر عن من فقدان الوزن لعلاج فقر الدم.. هذا ما يفعله تناول هذه البذور المنقوعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من البذور والتوابل في مطبخنا يمكنها أن تصنع المعجزات لصحتنا عن تناولها بطريقة صحيحة، ولعل أحد هذه البذور هي الحلبة، وهي مفيدة للغاية للصحة، وعادة ما يستخدمها هؤلاء الأشخاص الذين يتطلعون لإنقاص الوزن، كما يمكن أن توفر بذور الحلبة المنقوعة مجموعة متنوعة من الفوائد عند تناولها كل صباح، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد تناول بذور الحلبة المنقوعة فى الصباح: فقدان الوزن

الحلبة هي أفضل مادة لتسريع عملية فقدان الوزن، وقد تقلل هذه البذور من الجوع وتزيد من الشعور بالشبع، وبالتالي تمنع الإفراط في تناول الطعام وتعزز فقدان الوزن، ولكن لا يجب الإفراط فى تناولها فقد تسبب مشاكل في المعدة خاصة بالنسبة لمرضى السكرى.

تعزيز صحة الأمعاء

تحتوي الحلبة على الألياف والمعادن والعناصر المغذية الأخرى، وتحتوي ملعقة كبيرة من البذور على 20% من الكمية اليومية الموصى بها من الحديد، و7% من المنجنيز، و5% من المغنيسيوم، كما تحتوي بذور الحلبة على مادة مخاطية تخفف من التهاب الجهاز الهضمي وتغلف جدران المعدة والأمعاء، ويقال إنها مفيدة في علاج حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

تقليل مستويات الكولسترول

تساعد مادة السابونين الموجودة في الحلبة على تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول من الأطعمة الدهنية، ووفقًا لبعض الأبحاث، قد تساعد مادة السابونين الجسم أيضًا على إنتاج كمية أقل من الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول السيئ.

تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض

قد تعمل الحلبة على تعزيز إفراز الأنسولين في حالات ارتفاع سكر الدم وزيادة حساسية الأنسولين، كما أنها مفيدة أيضًا لمتلازمة تكيس المبايض، ويمكنها علاج فقر الدم، وزيادة إدرار حليب الثدي لدى الأمهات، وتعزيز مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، وقد تمنع السرطان.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من صحة هذه النتائج، وتحديد الجرعة المناسبة ومدتها، والتحقيق في الفوائد الصحية المحتملة الأخرى مثل تقليل الالتهابات، وزيادة التحكم في نسبة السكر في الدم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

كيف تستهلك بذور الحلبة؟

انقعي 1-2 ملعقة صغيرة من الحلبة في الماء واتركيها طوال الليل، تناول هذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية في الصباح على معدة فارغة، امضغي بذور الحلبة المتبقية لتحقيق أقصى فائدة.