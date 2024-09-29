رواندا تسجل 6 حالات وفاة بفيروس “ماربورج”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجّلت السلطات الرواندية أمس، ست حالات وفاة بسبب فيروس “ماربورج”.

وأوضحت الحكومة الرواندية أن حالات الوفاة والمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج هم في الغالب من العاملين في مجال الصحة, داعية المواطنين إلى اليقظة.

وأوضح وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا أن الجهود جارية لتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأفراد المصابين بالفيروس.

ويعد فيروس ”ماربورج” حمى نزفية فيروسية, يمكن أن يسبب الوفاة لبعض المصابين, مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.

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