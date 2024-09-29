شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع طريقة للتخلص من وجع الأسنان.. علاجات منزلية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

آلام الأسنان لا تطاق، ومع اقتراب فصل الشتاء، ربما بدأ بعض الأشخاص يخشون الطقس البارد لأنه يزيد من آلام الأسنان، وقد يكون سبب آلام الأسنان عدة عوامل مثل التسوس أو العدوى داخل الفك أو السن، أو أمراض اللثة، أو الإصابة، وقد يكون الألم النابض في السن أو الفك شديدًا، مما يسبب عدم الراحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وقد يتعارض هذا الألم مع روتينك اليومي، ومن المؤكد أن أفضل علاج هو زيارة طبيب الأسنان، ولكن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تخفف الألم مؤقتًا، وفيما يلى.. بعض العلاجات الطبيعية تمامًا، والتي لا تكلف الكثير، وقد تساعد في تقليل شدة الألم قبل أن تتمكن من مقابلة طبيب الأسنان:

زيت القرنفل

ربما يكون زيت القرنفل أحد أكثر العلاجات شيوعًا وفعالية لتخفيف آلام الأسنان، ويحتوي القرنفل على مادة الأوجينول، وهي مخدر طبيعي وعامل مضاد للبكتيريا يميل إلى تخدير الألم وتقليل الالتهاب، فقط استخدم كرة قطنية أو قطعة قطن نظيفة، واغمسها في بضع قطرات من زيت القرنفل، وافركها برفق على المنطقة المصابة، واتركها لبضع دقائق ثم اشطفها بالماء الدافئ، وبدلاً من ذلك، يمكنك مضغ قرنفل كامل بالقرب من السن المؤلم، ولكن تأكد من عدم بلع زيت القرنفل لأنه قوي جدًا وقد يسبب أيضًا تهيجًا في اللثة إذا تم استخدامه بشكل مفرط.

الغرغرة بالماء المالح

تعد المضمضة بالماء المالح علاجًا سهلًا وفعالًا لعلاج آلام الأسنان وتقليل العدوى، فالملح مطهر طبيعي ويساعد في تقليل الالتهاب والتورم وكمية البكتيريا في الفم، فقط امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، وقم بالمضمضة به في فمك لمدة 30 ثانية تقريبًا، ثم ابصقها وكرر العملية عدة مرات، سيعمل هذا على تنظيف المنطقة المصابة وتخفيف الألم، وقد ثبت أنه ذو فائدة ممتازة عندما يكون السبب هو تهيج اللثة أو العدوى.

الثوم

الثوم هو أحد المكونات التي تستخدم في كل مطبخ، لفوائده الطبية العديدة، ويعمل الأليسين المركب الموجود في الثوم، على إحداث خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، لذلك يمكنه تقليل الألم وقتل البكتيريا الدقيقة المدمرة في تجويف الفم، فقط اسحق فص ثوم حتى يتحول إلى عجينة، وضعها مباشرة على السن المصابة، اتركها لبضع دقائق ثم اشطفها بالماء الدافئ، ويمكنك أيضًا مضغ فص ثوم نيئ ببطء لتخفيف الألم بشكل أسرع.

كيس الثلج

إن استخدام الثلج هو تقنية بسيطة للغاية، ولكنها طريقة فعالة وغير ضارة لتخدير الأسنان من الألم وتقليل الالتهاب، ويمكن أن يجعل الأعصاب التي قد تسبب الألم مخدرة ويجلب راحة قصيرة المدى من الألم، وخاصة إذا كان سببه تورم أو إصابة في السن، فقط لف بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة أو منشفة، وضعها على الخد بالقرب من السن المؤلم لمدة 15 دقيقة، حيث تعمل مكعبات الثلج على تضييق الأوعية الدموية داخل هذا السن، وبالتالي تخفيف الألم أو تقليل التورم، فهو علاج سريع للغاية على الرغم من أنه مؤقت فقط لألم الأسنان.

شاي النعناع

يحتوي شاي النعناع على خصائص مخدرة خفيفة، وبالتالي فهو يخفف من آلام الأسنان، كما أنه مبرد ومنعش، مما يقاوم الالتهاب وله تأثير مهدئ من تلقاء نفسه، فقط انقع كيس شاي النعناع في الماء الساخن واتركه يبرد، وضعه على السن المؤلم لمدة 15-20 دقيقة، يمكنك أيضًا تبريده في الثلاجة واستخدامه باردًا، للحصول على نفس التأثير.

أوراق الجوافة

إن الخواص المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات الموجودة في أوراق الجوافة تجعلها دواءً ممتازًا لعلاج آلام الأسنان، وبهذه الطريقة، تُستخدم هذه الأوراق بشكل شائع لحل المشكلات المتعلق بصحة الفم وتخفيف الألم، يمكنك مضغ أوراق الجوافة الطازجة مباشرة أو اغليها فى الماء وبمجرد أن يبرد الماء، استخدمه كغسول للفم، حيث يقتل هذا الدواء البكتيريا الموجودة في الفم ويُسكن آلام الأسنان ومشكلات اللثة.

البصل

مركبات الكبريت الموجودة في البصل لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات وتقتل الجراثيم، وتوفر الراحة من آلام الأسنان أيضًا، قُم بقطع حجم صغير من البصل النيئ، وضعه مباشرة على السن المصابة، أو امضغه ببطء، فالنشاط المضاد للبكتيريا في البصل من شأنه أن يقلل من العدوى ويُخفف الألم ببطء.

الكُركُم

الكركم هو أقوى عشبة مضادة للالتهابات ومطهر، فهو يتمتع بخصائص مضادة للعدوى تجعله أفضل علاج لألم الأسنان، وتعمل هذه المادة الفعالة وهى الكركمين على تقليل الالتهاب وبالتالي منع العدوى، فقط امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع بضع قطرات من الماء لصنع عجينة سميكة، وضع العجينة مباشرة على السن المصاب، واتركها لبضع دقائق ثم اغسل فمك بالماء الدافئ، ويمكن أيضًا خلط الكركم بالعسل أو زيت جوز الهند لتعزيز الشفاء.