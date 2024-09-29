شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة محمد هانى فى مباراة السوبر.. تعرف على مرضه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمد هانى لاعب النادى الأهلى لإصابة بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، الأمر الذى أثار مخاوف كبيرة بشأن تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبى خاصة في وجود ورم حول الركبة، ولكن جاءت الفحوصات الأولية مطمئنة إلى حدٍ ما، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أن اللاعب يعانى من جزع في أربطة الركبة، وسيخضع لفحوصات لاحقة للتحقق من مدى الإصابة ومدة غيابه، وفى هذا الشأن، نوضح طبيعة الإصابات التي قد نتعرض لها في أربطة الركبة وأسبابها وأعراضها وخيارات العلاج.

وفقًا لموقع "uwmedicine"، فإن أربطة الركبة هي تلك الأربطة القصيرة من الأنسجة المرنة التي تربط الركبة معًا، حيث يوجد أربعة أربطة رئيسية في كل ركبة، ويمكن أن تحدث إصابات أربطة الركبة نتيجة لصدمة، مثل حادث سيارة، أو بسبب إصابات رياضية، والرباط الصليبي الأمامي (ACL) هو أحد الأربطة الأكثر شيوعًا في التعرض للإصابة، وقد يشمل العلاج تناول الأدوية، أو تمارين تقوية العضلات، أو دعامة الركبة، أو الجراحة.

ما أعراض إصابة أربطة الركبة؟ إصابة في الرباط الصليبي

غالبًا ما تسبب إصابة الرباط الصليبي الألم، وغالبًا ما تسمع صوت فرقعة عند حدوث الإصابة، وقد تشعر أيضًا بألم على طول المفصل وألم عند المشي.

إصابة الرباط الجانبي

تتسبب إصابة الرباط الجانبي أيضًا في حدوث ثني الركبة، كما تسبب الألم والتورم، وغالبًا ما تشعر بألم في جانبي الركبة وتورم فوق موقع الإصابة، وإذا كانت إصابة الرباط الجانبي الإنسي، فإن الألم يكون في الجزء الداخلي من الركبة، وقد تسبب إصابة الرباط الجانبي الإنسي ألمًا في الجزء الخارجي من الركبة، وستشعر أيضًا بعدم استقرار الركبة، كما لو كانت على وشك الانهيار.

كيف يتم تشخيص إصابة أربطة الركبة؟

قد يطلب منك الطبيب بعد الاطلاع على تاريخك الصحي وإجراء فحص بدني، إلى إجراء واحد أو أكثر من هذه الاختبارات:

الأشعة السينية

يمكن لهذا الاختبار التصويري استبعاد إصابة العظام بدلاً من إصابة الأربطة، ويستخدم أشعة الطاقة لالتقاط صور للأنسجة الداخلية والعظام والأعضاء.

التصوير بالرنين المغناطيسي

يستخدم هذا الاختبار مغناطيسات كبيرة وموجات راديو وجهاز كمبيوتر لالتقاط صور مفصلة للأعضاء والهياكل داخل الجسم، ويمكنه غالبًا اكتشاف التلف أو المرض في العظام والأربطة أو الأوتار أو العضلات المحيطة.

تنظير المفصل

يستخدم هذا الإجراء لتشخيص وعلاج مشاكل المفاصل، ويستخدم فيه الطبيب أنبوبًا صغيرًا مضاءً (منظار المفصل) يتم إدخاله في المفصل من خلال قطع صغير (شق)، ويمكن رؤية صور الجزء الداخلي من المفصل على الشاشة، ويمكن لهذا الإجراء تقييم مشاكل المفاصل والعثور على أمراض العظام والأورام والعثور على سبب آلام العظام والالتهاب.

خيارات علاج إصابة أربطة الركبة

يعتمد العلاج على الأعراض والعمر والصحة العامة، كما يعتمد أيضًا على مدى شدة الحالة، وقد يشمل العلاج ما يلي:

مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين

تمارين تقوية العضلات

دعامة الركبة الواقية

كمادات الثلج لتخفيف التورم

الجراحة