شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقلب 2024.. حقائق متعرفهاش عن قلبك (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القلب أهم أعضاء جسم الإنسان، بجانب أن هناك الكثير من الحقائق التي تخفى علينا عن القلب ووظائفه، فسلامته تعنى سلامة باقي أجهزة الجسم، وأى خلل فيه يسبب انهيار للجسد و"القلب" معًا، وفى يومه العالمى، عليك التعرف على هذه الحقائق.

القلب "بينكسر" متلازمة مرضية حقيقية مش هزار بتصيب الشباب

"متلازمة القلب المكسور"، أثبتها مؤخرًا عالم يابانى لمشكلة تحدث لعضلة القلب، عند التعرض لحالة صادمة أو فقد مفاجئ، أو خبر صادم قوى، فيحدث خلالها رد فعل عنيف وسريع للقلب، فيحدث شد شديد وتحجر سريع لعضلة القلب فتفقد وظيفتها الطبيعية فى الانقباض والانبساط، وأثبت العالم اليابانى بالدليل والتصوير ونشر تجربته للعالم الذى اعتمدها الاطباء معلنين هذه المتلازمة، التى أصبحت أحد أهم أسباب الوفاة المفاجئة عند سماع الأخبار المفجعة المحزنة الصادمة، خاصة لدى الشباب في مقتبل أعمارهم، فهم الفئة الأكثر إصابة بهذه المتلازمة.

القلب المفتوح مش بيتفتح بالمشرط.. وعمليته سهلة

"القلب المفتوح" كلمة ثقيلة ومسمى مرعب لجراحة تجرى يوميًا للكثير من المرضى، نستنفر جميعًا عند سماعها، فيعتقد البعض أنها تعنى فتح القلب بالمشرط، ولكن هذه العملية "البسيطة" تتم باستخدام ماكينة القلب الصناعية، نفتح خلالها مجارى القلب، من هنا جاءت التسمية

بركة حياتنا خد بالك منهم.. قلب كبار السن "حساس" ماتزعلوهمش

تأثر المسنين بمشكلات القلب أمر وارد جدًا، ولا شك أن طبيعة التأثير تختلف من شخص لآخر ومن حالة صحية لأخرى، يتحكم فيها تاريخ كبير السن المرضى هل يعانى من أمراض قلبية، أو لديه تاريخ مرضى فى العائلة بمشكلات القلب وقصوره

افرح بحساب.. الفرحة "تهز" القلب.. خلى بالك ماتفرحش بإفراط

أن القلب يستنفر بالفعل ويصدم عند التعرض لجرعة فرح أو حزن شديدة، أقوى من تحمله فى كثير من الحالات، فالفرح الشديد ليس أمرا جيدا كما يعتقد البعض، يعرض بعض القلوب فى كثير من الأحيان لحالة استنفار شديدة، وقد يؤدى لمشكلات صحية قلبية.

عشان هى "بسكوتة".. قلب "الفتاة" أضعف من الرجل.. وبيتأثر بالزعل أكتر

قلوب الفتيات "حساسة" تختلف درجة حساسيتها من مرحلة عمرية لأخرى، و الفتيات من عمر الـ12 تقريبا تصبح أكثر عرضة للحزن والاضطرابات العاطفية والنفسية نتيجة بدء مرحلة المراهقة، وتلعب الهرمونات دورا كبيرا فى هذا الاضطراب





قلب طفلك "أمانة" وعرضة لأمراض عضلة القلب اكشف عليه بشكل دورى

قلب الطفل شدد الحساسية، لابد من توفير بيئة سوية متزنة يكبر ويترعرع فيها للتمتع بصحة قلبية جيدة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فأمراض القلب الوراثية والمفاجئة عند الأطفال كثيرة ومتشعبة، ففى بعض الحالات قد لا يعانى الطفل من أية أعراض مرضية أو من تاريخ عائلى بالقلب ةأمراضه، وتجد الطفل عانى فجأ من مرض قلبى "فجائى".

عادات تدمر قلبك.. التدخين والسهر والاكل الدسم

عادات يومية تدمر صحتك منها التدخين والسهر والطعام غير الصحى