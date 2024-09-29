شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من هذه العلامات أنت كده في طريق الإدمان.. اعرف إزاي تساعد نفسك والان مع تفاصيل الخبر

تعرف الجمعية الأمريكية لطب الإدمان (ASAM)، الإدمان بأنه مرض مزمن يؤثر على الدماغ ووظائف الذاكرة. وسوف يتجه الشخص المصاب بالإدمان إلى سلوكيات مختلفة عن الأدوار الطبيعية، وغالبًا ما يتجاهلون مجالات الحياة لتحقيق رغباتهم وفقًا لما نشره موقع Healthline

العلامات العامة للإدمان هي

عدم السيطرة، أو عدم القدرة على الابتعاد عن مادة أو سلوك ما

انخفاض التنشئة الاجتماعية، مثل التخلي عن الالتزامات أو تجاهل العلاقات

تجاهل عوامل الخطر، مثل مشاركة الإبر على الرغم من العواقب المحتملة

الآثار الجسدية، مثل أعراض الانسحاب أو الحاجة إلى جرعة أعلى للتأثير

تعتمد درجة شدة كل علامة على مدة استمرار الإدمان.

يستطيع الشخص السليم عادةً تحديد السلوك السلبي والتخلص منه، هذا ليس هو الحال مع شخص مدمن، بدلًا من الاعتراف بوجود المشكلة، سيجدون طرقًا لتبرير سلوكهم ومواصلته.

الخطوة الأولى للحصول على المساعدة هي القدرة على التعرف على العلامات الجسدية والعقلية والعاطفية، مثل الوزن المفاجئ أو التغيرات الشخصية لدى أصدقائك أو أفراد عائلتك.

أنواع الإدمان

يرتبط الإدمان عادةً بتعاطي المخدرات، لكن الإدمان السلوكي مثل المقامرة لا يقل خطورة، وفقًا لـ ASAM، فيحدث الإدمان عندما يكون الشخص غير قادر على الامتناع باستمرار عن سلوك أو مادة ما، وهذا عادة ما يكون على حساب صحتهم العقلية والجسدية.

الإدمان على المواد هو الاعتماد على واحد أو أكثر مما يلي:

النيكوتين، أو التبغ

الكحول

المستنشقات، وغالبًا ما تكون أدوات منزلية مثل منظفات الأفران أو رذاذ الطلاء أو منتجات الأيروسول الأخرى

المخدرات غير المشروعة

دواء

تشير الدراسات إلى أن الإدمان السلوكي لا يقل خطورة عن إدمان المواد. كلا النوعين يؤديان إلى التبعية ولهما نفس العواقب السلبية أو ما شابه ذلك، يمكن أن يشمل الإدمان السلوكي ما يلي:

القمار

عمل

الجنس

التسوق

ألعاب الفيديو

باستخدام الإنترنت أو وسائل الإعلام

بغض النظر عن نوع الإدمان، من المهم التعرف على العلامات التحذيرية وطلب المساعدة إذا لزم الأمر.

التعرف على العلامات الأولية

في المراحل المبكرة، قد لا تظهر على الشخص علامات تشير إلى الإدمان الكامل. تتضمن بعض أدلة المرحلة المبكرة ما يلي:

التجريب

التاريخ العائلي للإدمان

الانجذاب بشكل خاص إلى نشاط أو مادة ما

البحث عن المواقف التي توجد فيها المادة أو النشاط

نوبات من الشراهة أو فقدان السيطرة مع القليل من الشعور بالندم أو عدم وجوده بعد ذلك

عندما يتعلق الأمر بالسلوكيات الاجتماعية الشائعة مثل الشرب أو التدخين، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة إدمان. ما يبدو وكأنه إدمان قد يكون مرحلة تجريبية أو شكلاً من أشكال إدارة التوتر. لكن الإدمان الحقيقي، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يتطور إلى عادة منهكة أو زيادة خطر الإصابة بالمرض.

تشمل العلامات المميزة للإدمان ما يلي:

- قلة الاهتمام بالهوايات أو الأنشطة التي كانت مهمة في السابق

إهمال العلاقات أو التفاعل بشكل سلبي مع المقربين منهم

فقدان الالتزامات المهمة مثل العمل

- ميول المخاطرة، وخاصةً تعاطي المخدرات أو الاستمرار في سلوكيات معينة

تجاهل العواقب السلبية لأفعالهم

تغير واضح في أنماط النوم يؤدي إلى التعب المزمن

زيادة السرية، مثل الكذب بشأن كمية المادة المستخدمة أو الوقت الذي يقضيه

قد تلاحظ زيادة في الاغتراب مع مرور الوقت، ويميل الأشخاص المصابون بالإدمان إلى إحاطة أنفسهم بالآخرين الذين يشجعون عاداتهم. عند مواجهتهم، قد يختلقون الأعذار ويحاولون تبرير سلوكهم لك.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دعم عملية تعافي صديق أو أحد أفراد العائلة:

تعرف على المزيد حول الإدمان على المادة أو السلوك والعلاج.

ابق مشاركًا، مثل عرض الذهاب إلى الاجتماعات معهم.

توفير بيئة رصينة

تحدث بصوت عالٍ وعبّر عن قلقك عند حدوث انتكاسة.

بينما يمكنك علاج الإدمان، في معظم الحالات، يجب أن يرغب الشخص المصاب بالإدمان في التغيير حتى يكون التعافي ناجحًا

ويعد الفراغ سبب أغلب المشكلات النفسية، وقد يقف وراء تغير سلوك أحدهم ويكون سببًا فى إصابته بانحرافات سلوكية، حيث يقول الأطباء النفسيون إن شعور الإنسان بالفراغ له العديد من الأضرار والمشكلات التى قد يمر بها، ومنها:

1- يصبح الشخص حساسًا تجاه كل المحيطين به.

2- يعيش هذا الشخص فى جو من القلق والتوتر ويصبح دائم الشعور بالإحباط.

3- يصبح الشخص منغلقًا على نفسه ويبتعد عن المجتمع، مما يزيد من شعوره بالإحباط وعدم الرغبة فى الحياة.

4- قد يكون ذلك سبباً فى نفور الأشخاص المحيطين به فيبتعدون عنه.

5- هذا الشعور قد يكون سبباً فى انحراف الشخص والالتقاء بأصدقاء السوء.

لذلك يجب التعامل مع هذه الشخصية بحرص وحب وعطف، وتتحسن شخصيته بالاهتمام، ويجب عليه أن يهتم بالقراءة وممارسة الرياضة وغيرها من الهوايات للتخلص من شعور الفراغ القاتل، لأنها تساعده على ملئ وقت فراغه.