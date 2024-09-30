شكرا لقرائتكم خبر عن من نظامك الغذائى.. 7 أطعمة تحسن مزاجك وتقلل التوتر والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

تحسين الحالة المزاجية أمر بالغ الأهمية من أجل التعامل مع ضغوط الحياة المختلفة، وعلى الرغم من وجود العديد من التقنيات الهدف منها تحقيق الاسترخاء والسلام النفسى وتحسين المزاج، مثل اليوجا وتمارين التنفس العميق وممارسة الرياضة والقراءة والتسوق وغيرها، إلا أنه من الضرورى أيضًا تحقيق هذا الأمر من نظامك الغذائي، وذلك من خلال إضافة مجموعة من الأطعمة تعزز الاسترخاء وتحسن الحالة المزاجية، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 7 أطعمة تحسن المزاج والحالة النفسية:الأسماك

يمكن أن يحسن تناول الأسماك صحتك العقلية ويجعلك سعيدًا لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد على تنظيم مزاجك وشحذ عقلك، وتوفر فيتامين د، وهو ضروري لتعديل مزاجك، ويمكن أن يساعد تناول الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع إلى تحسين صحتك الإدراكية والعقلية، ووفقًا لدراسة نشرتها كلية هارفارد للصحة العامة في عام 2012، فإن تناول الأسماك يمكن أن يقلل من الاكتئاب بنسبة 30%.

الشوكولاتة الداكنة

تساعد الشوكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية، فهي تحتوي على الفلافونويدات التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر، وتتكون الشوكولاتة الداكنة من كمية عالية من الثيوبرومين الذي يفرز الدوبامين ويساعدك على الاسترخاء، ووفقًا لدراسة نشرت في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2010، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل من مستويات التوتر.

القهوة

وفقًا لدراسة نشرها المعهد الهندى للصحة في عام 2018، فإن القهوة يمكن أن تخفف من الاكتئاب، فالقهوة مسئولة عن تحسين الحالة المزاجية وإفراز الدوبامين، مما يساعد في تقليل الاكتئاب والقلق والتوتر.

الدجاج

الدجاج مسئول عن تحسين الحالة المزاجية وتقليل الاكتئاب، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد في عام 2012، فإن تناول الدجاج يمكن أن يساعد في تقليل التوتر، حيث يساعد في تقليل التوتر وتحسين الصحة الإدراكية وجودة النوم.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مثالية لتحسين حالتك المزاجية، فهي تحتوي على عناصر غذائية وكربوهيدرات صحية، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الاضطرابات العاطفية في عام 2012، يمكن للبطاطا الحلوة أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية، وتحسين نوعية النوم وتقليل التوتر وتحسين حالتك المزاجية.

الأفوكادو

الأفوكادو مفيد لصحتك، فهو يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة والمعادن التي تساعد في دعم إدارة الوزن وصحة الأمعاء، كما يمكن أن يساعد الأفوكادو في تحسين حالتك المزاجية، ووفقًا لدراسة نُشرت في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2014، يمكن للأفوكادو أن يقلل من أعراض الاكتئاب.

الكرز

يساعد الكرز في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر، ووفقًا لدراسة نُشرت في جامعة ميشيجان عام 2012، يمكن للكرز أن يقلل من أعراض الاكتئاب، فهو يحتوي على الميلاتونين، الذي يساعد في تنظيم الحالة المزاجية ودورة النوم.